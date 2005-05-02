  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۲:۵۳

براي حضوردر روي تشك كشتي

داوران كشتي بايد از آزمون آمادگي جسماني سربلند بيرون بيايند

روز 28 ارديبهشت ماه جاري پيست دو وميداني ورزشگاه شيرودي تهران شاهد سبقت گرفتن داوران كشتي از يكديگر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار" مهر" درحالي كه اندام برخي از داوران كشتي با انتقادهاي زيادي مواجه است ودرروند قضاوتهاي آنان خللي ايجاد مي كند، كميته داوران فدراسيون كشتي تصميم گرفته داوران كشتي را در آزمون آمادگي جسماني بسنجد.
به اين ترتيب داوران كشتي سراسر ايران كه هنوزعلاقه اي براي دميدن درسوت وسط دايره طلايي كشتي هستند، بايد خودشان را روز 28 ارديبهشت ماه جاري به ورزشگاه شيرودي تهران برسانند و آمادگي جسماني خود را اثبات كنند.

داوران كشتي كه نتوانند از آزمون آمادگي جسماني سربلند بيرون بيايند، بايد تا مدتي قيد قضاوت را بزنند تا به حد مطلوب از آمادگي جسماني برسند. قراراست چند داورومدرس از فدراسيون دو وميداني آزمونهاي آمادگي جسماني داوران كشتي را برگزاركنند.

کد مطلب 178235

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها