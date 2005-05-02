داوران كشتي بايد از آزمون آمادگي جسماني سربلند بيرون بيايند

به گزارش خبرنگار" مهر" درحالي كه اندام برخي از داوران كشتي با انتقادهاي زيادي مواجه است ودرروند قضاوتهاي آنان خللي ايجاد مي كند، كميته داوران فدراسيون كشتي تصميم گرفته داوران كشتي را در آزمون آمادگي جسماني بسنجد.

به اين ترتيب داوران كشتي سراسر ايران كه هنوزعلاقه اي براي دميدن درسوت وسط دايره طلايي كشتي هستند، بايد خودشان را روز 28 ارديبهشت ماه جاري به ورزشگاه شيرودي تهران برسانند و آمادگي جسماني خود را اثبات كنند.

داوران كشتي كه نتوانند از آزمون آمادگي جسماني سربلند بيرون بيايند، بايد تا مدتي قيد قضاوت را بزنند تا به حد مطلوب از آمادگي جسماني برسند. قراراست چند داورومدرس از فدراسيون دو وميداني آزمونهاي آمادگي جسماني داوران كشتي را برگزاركنند.