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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷

قضاوت ترکی برای پرسپولیس/

اسامی داوران هفته بیستم لیگ برتر اعلام شد

اسامی داوران هفته بیستم لیگ برتر اعلام شد

اسامی داوران قضاوت کننده در هفته بیستم لیگ برتر فوتبال از سوی کمیته داوران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته بیستم لیگ برتر را که طی روزهای جمعه و شنبه آینده برگزار می‌شود اعلام کرد. بر این اساس محسن ترکی دیدار پرسپولیس با گهر را سوت می‌زند و قضاوت بازی استقلال با ذوب آهن هم بر عهده تورج حق وردی است.

جمعه 15/10/91
* نفت آبادان - فجر شهید سپاسی، ساعت 15،  تختی آبادان
داور: بابک وسیله بر، کمک داوران: تورج عیوض محمدی – فرزاد بهرامی، داور چهارم: اسماعیل آمری، ناظر: نادر جعفری

* ملوان - صبای قم، ساعت 15،  تختی انزلی
داور: محمدحسین اسدی، کمک داوران: سعید علی نژادیان – حسن توماری، داور چهارم: بیژن حیدری، ناظر: حسین عرب براقی
 
* راه‌آهن - سپاهان، ساعت 15،  اکباتان تهران
داور: محسن قهرمانی، کمک داوران:حمید غمزه – سخاوت سلیمان نژاد، داور چهارم: سیدمهدی سیدعلی، ناظر: حسین عسگری
 
* پرسپولیس - گهر درود، ساعت 17.30  آزادی تهران
داور: محسن ترکی، کمک داوران: رسول فروغی – علیرضا ایلدورم، داور چهارم: محمدرضا اکبریان، ناظر: اسماعیل صفیری
 
شنبه 16/10/91
* پیکان - داماش، ساعت 15،  تختی تهران
داور: قاسم واحدی، کمک داوران: بهرام کیانی – حمیدرضا رحیمی، داور چهارم:  پیروز سیف اله پور، ناظر: علیرضا رجبلو
 
* سایپا - فولاد خوزستان، ساعت 15،  انقلاب کرج
داور: سعید مظفری زاده، کمک داوران: حسن کامرانی فر – محمدجواد مداح، داور چهارم: حسن اکرمی، ناظر: یداله سلیمانی
 
* آلومینیوم - ‌نفت تهران، ساعت 15،  خلیج فارس بندرعباس
داور: اشکان خورشیدی، کمک داوران: رضا عبدوس – یعقوب سخندان، داور چهارم: جمشید محمدی، ناظر: مسعود عنایت
 
* مس کرمان - تراکتورسازی، ساعت 15،  امام علی (ع) کرمان
داور:علیرضا فغانی، کمک داوران: رضا سخندان – فرهاد مروجی، داور چهارم: رضا کرمانشاهی، ناظر: ابراهیم میرزابیگی
 
* ذوب آهن - استقلال، ساعت 17:30، ذوب آهن فولاد‌شهر
داور: تورج حق وردی، کمک داوران: محمدرضا منصوری – حسن یوسفی، داور چهارم: محمد کمانی، ناظر: سعید بطحایی
کد مطلب 1782351

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