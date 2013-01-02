اسامی داوران هفته بیستم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته بیستم لیگ برتر را که طی روزهای جمعه و شنبه آینده برگزار می‌شود اعلام کرد. بر این اساس محسن ترکی دیدار پرسپولیس با گهر را سوت می‌زند و قضاوت بازی استقلال با ذوب آهن هم بر عهده تورج حق وردی است.

جمعه 15/10/91

* نفت آبادان - فجر شهید سپاسی، ساعت 15، تختی آبادان

داور: بابک وسیله بر، کمک داوران: تورج عیوض محمدی – فرزاد بهرامی، داور چهارم: اسماعیل آمری، ناظر: نادر جعفری

* ملوان - صبای قم، ساعت 15، تختی انزلی

داور: محمدحسین اسدی، کمک داوران: سعید علی نژادیان – حسن توماری، داور چهارم: بیژن حیدری، ناظر: حسین عرب براقی

* راه‌آهن - سپاهان، ساعت 15، اکباتان تهران

داور: محسن قهرمانی، کمک داوران:حمید غمزه – سخاوت سلیمان نژاد، داور چهارم: سیدمهدی سیدعلی، ناظر: حسین عسگری

* پرسپولیس - گهر درود، ساعت 17.30 آزادی تهران

داور: محسن ترکی، کمک داوران: رسول فروغی – علیرضا ایلدورم، داور چهارم: محمدرضا اکبریان، ناظر: اسماعیل صفیری

شنبه 16/10/91

* پیکان - داماش، ساعت 15، تختی تهران

داور: قاسم واحدی، کمک داوران: بهرام کیانی – حمیدرضا رحیمی، داور چهارم: پیروز سیف اله پور، ناظر: علیرضا رجبلو

* سایپا - فولاد خوزستان، ساعت 15، انقلاب کرج

داور: سعید مظفری زاده، کمک داوران: حسن کامرانی فر – محمدجواد مداح، داور چهارم: حسن اکرمی، ناظر: یداله سلیمانی

* آلومینیوم - ‌نفت تهران، ساعت 15، خلیج فارس بندرعباس

داور: اشکان خورشیدی، کمک داوران: رضا عبدوس – یعقوب سخندان، داور چهارم: جمشید محمدی، ناظر: مسعود عنایت

* مس کرمان - تراکتورسازی، ساعت 15، امام علی (ع) کرمان

داور:علیرضا فغانی، کمک داوران: رضا سخندان – فرهاد مروجی، داور چهارم: رضا کرمانشاهی، ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* ذوب آهن - استقلال، ساعت 17:30، ذوب آهن فولاد‌شهر