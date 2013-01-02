به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی در دیدار سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به وعده الهی در خصوص جایگاه مجاهدت در راه خدا، گفت: خدواوند متعال در آیات متعدد قرآن کریم وعده داده است هرکس در راه حق مجاهدت کند، خدای متعال نیز راه های متعددی را برای حل مشکلات و رسیدن به هدف به روی او می گشاید.



وی به فرمانده ناجا توصیه کرد: سعی شود که اخلاص در مجاهدت در راه خدا حفظ شود، وعده خداوند هم قابل تخلف نیست و ‌قطعی است، ما هم برای موفقیت مسئولین اجرایی دعا می کنیم.



داشتن پلیسی متعهد، مخلص و غیرتمند از افتخارات نظام اسلامی است



در ادامه این دیدار، تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) نیز در سخنانی با بیان این که امروز از افتخارات نظام اسلامی، داشتن پلیسی متعهد، مخلص و غیرتمند است، گفت: امروز بسیاری از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور به الگویی مناسب برای سایر کشورها به ویژه در نهضت بیداری اسلامی تبدیل شده اند، که همه این افتخارات به برکت نظام اسلامی است.



حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی ادامه داد: امام راحل(قدس سره)، مراجع عالیقدر روحانیت معظم و همه کسانی که زمینه ساز انقلاب اسلامی بودند، به خصوص شهدا و ایثارگران که راه را هموار کردند، نظام اسلامی را به رسم امانت به دست ما سپرده اند باید از آن محافظت کنیم.



امام جمعه قم تاکید کرد: اگر بخواهیم رضایت حضرت ولیعصر(عج) را در کارهایی که به عهده ماست، درک کنیم، ابتدا باید بتوانیم رضایت ولی فقیه را کسب کنیم و مطیع امر ایشان باشیم.



تقدیر از برخورد نیروی انتظامی با بدحجابی



وی با مقایسه پلیس قبل و بعد از انقلاب اسلامی، بیان داشت: در زمان رژیم طاغوت، مردم به پلیس علاقه و اعتماد نداشتند، ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به برکت وجود مقدس ولی امر امام زمان (عج) و مرجعیت شیعه و عنایات خاص خداوند وخون شهیدان، مردم نیروی انتظامی را به عنوان پلیس اسلامی، ایرانی، غیرتمند، دلسوز، با صفا و به دور از آلودگی ها می دانند.



حجت الاسلام سعیدی همچنین با تقدیر از برخورد نیروی انتظامی با بدحجابی، افزود: این اقدامات واقعا جای تشکر دارد و مطمئن باشید مردم، مسئولان و به خصوص مراجع عظام تقلید، از شما جز این را نمی‌خواهند.



وی در پایان خطاب به سردار احمدی مقدم گفت: امید واریم همان گونه که تا به حال موفقیت داشته اید، خداوند روز به روز بر توفیقات شما بیافزاید و همه ما را قدردان زحمات، خدمات و فداکاری های نیروی انتظامی قرار دهد.



به گزارش مرکز خبر حوزه، در ابتدای این دیدار، سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور، گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این نیرور در پیشگیری و مبارزه و کاهش جرایم ارائه داد.