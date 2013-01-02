1400 نفر از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان یزد بازدید کردند

حبیب کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه بازدید همگانی همزمان با سراسر کشور از 11 تا 16 آذرماه سال جاری در یزد برگزار شد که طی این مدت هزار و 465 نفر از امکانات و تجهیزات مراکز آموزش فنی و حرفه ای سراسر استان یزد بازدید کردند.

وی افزود: علاوه بر دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف جامعه، مسئولان استان نیز از امکانات، ظرفیتها و توانمندیهای مراکز آموزش فنی و حرفه ای بازدید کرده و با اشاره به کیفیت بالا و به روز بودن امکانات و تجهیزات کارگاه های مراکز آموزش فنی و حرفه ای، تعامل بیشتر با این مراکز را در برنامه کاری خود قرار دادند.

کارگر عنوان کرد: بیشترین بازدید مربوط به مرکز آموزش فنی و حرفه ای حضرت آیت الله خامنه ای شهرستان یزد با 350 نفر بازدید کننده بوده است.