1400 نفر از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان یزد بازدید کردند

حبیب کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه بازدید همگانی همزمان با سراسر کشور از 11 تا 16 آذرماه سال جاری در یزد برگزار شد که طی این مدت هزار و 465 نفر از امکانات و تجهیزات مراکز آموزش فنی و حرفه ای سراسر استان یزد بازدید کردند.
وی افزود: علاوه بر دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف جامعه، مسئولان استان نیز از امکانات، ظرفیتها و توانمندیهای مراکز آموزش فنی و حرفه ای بازدید کرده و با اشاره به کیفیت بالا و به روز بودن امکانات و تجهیزات کارگاه های مراکز آموزش فنی و حرفه ای، تعامل بیشتر با این مراکز را در برنامه کاری خود قرار دادند.
کارگر عنوان کرد: بیشترین بازدید مربوط به مرکز آموزش فنی و حرفه ای حضرت آیت الله خامنه ای شهرستان یزد با 350 نفر بازدید کننده بوده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد ضمن تشکر از بازدیدکنندگان به ویژه مسئولان استان، به نقش بسیار موثر آموزشهای فنی و حرفه ای در کاهش بیکاری اشاره کرد و گفت: این اداره کل برای ارائه آموزشهای مهارتی به تمامی اقشار جامعه و در تمامی سطوح، آمادگی لازم را دارد.
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