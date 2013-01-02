  1. عناوین کل
۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۳۲

کارگر:

1400 نفر از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان یزد بازدید کردند

1400 نفر از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان یزد بازدید کردند

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد گفت: در برنامه بازدید همگانی از مراکز فنی و حرفه ای، هزار و 465 نفر از مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان یزد بازدید کردند.

حبیب کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه بازدید همگانی همزمان با سراسر کشور از 11 تا 16 آذرماه سال جاری در یزد برگزار شد که طی این مدت هزار و 465 نفر از امکانات و تجهیزات مراکز آموزش فنی و حرفه ای سراسر استان یزد بازدید کردند.

وی افزود: علاوه بر دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف جامعه، مسئولان استان نیز از امکانات، ظرفیتها و توانمندیهای مراکز آموزش فنی و حرفه ای بازدید کرده و با اشاره به کیفیت بالا و به روز بودن امکانات و تجهیزات کارگاه های مراکز آموزش فنی و حرفه ای، تعامل بیشتر با این مراکز را در برنامه کاری خود قرار دادند.

کارگر عنوان کرد: بیشترین بازدید مربوط به مرکز آموزش فنی و حرفه ای حضرت آیت الله خامنه ای شهرستان یزد با 350 نفر بازدید کننده بوده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد ضمن تشکر از بازدیدکنندگان به ویژه مسئولان استان، به نقش بسیار موثر آموزشهای فنی و حرفه ای در کاهش بیکاری اشاره کرد و گفت: این اداره کل برای ارائه آموزشهای مهارتی به تمامی اقشار جامعه و در تمامی سطوح، آمادگی لازم را دارد.

کد مطلب 1782358

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها