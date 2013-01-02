دانشگاههای وزارت علوم دارای بیشترین سهم در تولید علم کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جعفر مهراد گفت: محاسبه سهم تولید علم در وزارت علوم ، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاداسلامی براساس میزان فعالیت های علمی که نتیجه آن به صورت چاپ مقالات علمی در نشریات بین المللی ظاهر می شود ، انجام می شود.

وی افزود: تولید علم شاید به تنهایی نتواند اثربخشی فعالیت های علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور را به وضوح نشان دهد به این دلیل که این موضوع تنها حجم تولیدات علمی را نشان می دهد در حالی که سنجش و ارزیابی در مورد تولیدات علمی ایجاب می کند که به موضوع استنادهای دریافت شده نیز توجه شود.

مهراد گفت: در یک دهه گذشته، سهم استنادهای دریافت شده در ارتباط با تمامی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم از کل استنادهای کشور، 63 درصد و سهم استنادهای دریافت شده توسط دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت، 31 درصد و سهم دانشگاه آزاداسلامی در این مبحث 6 درصد بوده است.

وی خاطر نشان کرد: محاسبه بر حسب سهم هریک از دانشگاه ها از یک تالیف انجام شده است بدین معنی که اگر یک مقاله دارای سه استناد بوده و دو نویسنده آن وابسته به وزارت بهداشت و نفر سوم وابسته به یکی از واحدهای دانشگاه آزاداسلامی بود، در آن صورت دو سهم برای وزارت بهداشت و یک سهم نیز برای دانشگاه آزاد اسلامی محاسبه شده است.