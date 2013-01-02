مصوبات ستاد ساماندهی مناسبتهای مذهبی باید در کمترین زمان ممکن اجرایی شوند

حجت الاسلام حمید عظیمی ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه ششمین جلسه ستاد ساماندهی مناسبت‌های مذهبی آذربایجان‌شرقی در سال 1391 به خبرنگار مهر گفت: ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبت‌‌های مذهبی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ رئیس جمهوری در سال 1386 است که مصوبات آن حکم قانون را داشته و باید در اجرای آنها اهتمام ورزیده شود.

وی ضمن تاکید بر حضور فعال و هماهنگ همه دستگاه‌های عضو گفت: باید برای مصوبات ستاد ساماندهی و اجرای آنها تدبیری اندیشیده شود، در غیر اینصورت تصویب بدون اجرا فایده‌ای نخواهد داشت.

عظیمی افزود: هر گونه اقدام در حوزه مناسبت‌های مذهبی و مراسم مربوط به نهضت سیدالشهدا توسط دستگاه‌های غیر عضو، باید با استعلام از ستاد ساماندهی و هماهنگی آنها باشد.

وی با اشاره برخی بدعت‌ها و خرافات گفت: از ثبت ملی مراسم معنوی مربوط به محرم و مانند آن که مغایر با مصوبات ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبت‌های مذهبی است، باید احتراز شود.

رئیس ستاد ساماندهی مناسبتهای مذهبی آذریایجان‌‌شرقی گفت: به برکت انقلاب اسلامی و بلوغ فکری مردم انحرافات مربوط به عزاداری و تحریفات عاشورا، به شدت کاهش یافته ولی هنوز در برخی موارد عوام‌زدگی و انجام امور غیر مستند دیده می‌شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی همچنین گفت: هدف سیدالشهدا مبارزه با جهالت بود که باید این مسئله به عنوان الگویی برای همه عاشقان سیدالشهدا باشد.



عظیمی درپایان سخنان خود گفت: نباید با انجام برخی کارهای جاهلانه به نام سوگواری به جهالت‌های گذشته بازگشته و زمینه‌ را برای افراد سودجو فراهم نمایید.

وی در پایان سخنان خود بر شرکت پرشور مردم در مراسم اربعین حسینی و قرائت زیارت پیامبر اسلام از بعید تاکید کرد.