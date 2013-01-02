به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح چهارشنبه در مراسم صبحگاه فرماندهی انتظامی استان قم، شکل گیری انقلاب اسلامی را به برکت نهضت امام حسین(ع) دانست و گفت: نیروی انتظامی افتخار می‌کند که پاسدار ارزش‌های والای الهی، اسلامی و انسانی و امنیت مردم باشد و در برابر پلشتی‌ها سکوت کند و از کنارش نگذرد و آمر به معروف و ناهی از منکر باشد



وی اضافه کرد: امروز با پوشیدن لباس سبز می‌خواهیم بگوییم که ادامه دهنده همان نهضت امام هستیم.



احمدی مقدم با بیان اینکه اگر بخواهیم پاسدار ارزش‌های الهی باشیم باید ابتدا این ارزش‌ها را در درون خود پرورانیده و سپس در برون، متجلی کنیم تا در این راه طی طریق کنیم، اظهار کرد: اگر همانند یک معلم بخواهیم به مردم امر کنیم و یا آنها را از یک رفتار زشت نهی کنیم، خودمان نباید به آن رفتار زشت مبتلا باشیم. نیروی انتظامی زمانی می‌تواند در دفاع از حریم ولایت و پاسداری از قانون موفق باشد که ابتدا به خودسازی درونی بپردازد.



فرمانده ناجا تاکید کرد: پاکی، پاکدامنی، دینداری و ولایتمداری در وهله اول مورد تاکید پلیس است و در مرتبه دوم باید از نظر تجهیزات و امکانات اهمیت دهیم چراکه اگر عنصر ایمان نباشد ممکن است این تجهیزات خلاف مورد نظر عمل کند.



وی به اهمیت مسئله خودسازی و توجه به رشد و تعالی معنوی اشاره کرد و گفت: کارکنان نیروی انتظامی باید از بدو استخدام تا پایان خدمت نسبت به رفتارهای خود مراقب باشند و نیروی انتظامی هم باید نیازهای مادی و معیشت کارکنان را تا حد آبرومندانه و شرافتمندانه تامین کند.

تشویق کارکنان خدوم و تنبیه متخلفان



به گفته احمدی مقدم کارکنان خدوم و متعهد که وظایف خود را به درستی انجام می‌دهند باید تشویق شوند و از طرفی دیگر با تعداد اندکی از کارکنانی که قدر این لباس را نمی‌دانند، با قاطعیت برخورد شود.



وی با بیان اینکه تخلفات نیروی انتظامی به حداقل رسیده است، اظهار کرد: نگاهی که مردم به تخلفات نیروی انتظامی دارند نسبت به گذشته متفاوت شده است. امروز نارضایتی مردم از پلیس در رفتار و اخلاق اسلامی و برخورد تند یا از سر بی‌حوصلگی است.



وی تاکید کرد: ما حق نداریم رفتار خشونت‌آمیزی با مردم حتی با متهمان و مجرمان داشته باشیم، ما حق نداریم از حدود خودمان عدول کنیم. باید در چارچوب قانون با متهمان و مجرمان رفتار کنیم و حق نداریم به متهمی که جرمش ثابت نشده، بدون دستور قاضی سیلی بزنیم، چه برسد به متهمانی که پرونده آنها در مرحله تحقیقات است، چه برسد به مردمی که در معابر تردد می‌کنند این گونه رفتار داشته باشیم.



کاهش جرایم خشن در قم



فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: مردم باید با دیدن پلیس، احساس شور و شعف و احساس اتکاء کنند.



احمدی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش جرایم خشن در قم اظهار کرد: خدمتگزاری در شهر قم که خاستگاه انقلاب اسلامی، پایگاه علمی جهان اسلام و نقطه امید مستضعفان است، افتخاری برای کارکنان انتظامی است، بنابراین با تلاش‌های انجام شده، آمار جرایم خشن در استان صفر یا نزدیک به صفر است.



وی تاکید کرد: علاوه بر اینکه آمار جرایم رو به کاهش دارد، انضباط اجتماعی و رفتار رانندگان ارتقا یافته و کارنامه سازمانی نیروی انتظامی قم نسبت به دو سال قبل 5 نمره ارتقاء یافته است.