  1. حوزه و دانشگاه
۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۳:۵۱

رئیس دانشگاه خبر داد:

افزایش تعاملات دانشگاه شهیدبهشتی با صنعت

افزایش تعاملات دانشگاه شهیدبهشتی با صنعت

رئیس دانشگاه شهیدبهشتی با اشاره به افزایش تعاملات با بخش صنعت، از واگذاری پروژه‌هایی ازسوی صنایع فولاد به دانشگاه و امکان بازدید از این صنعت در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی طهرانچی گفت: دانشگاه‌ها نیازمند رویکرد فرهنگی، آموزشی و کار آفرینی هستند و با تمرکز بر منابع انسانی، برنامه‌ها، فرایندها و ایجاد یکپارچگی، موفقیت‌ها حاصل می‌شود.

وی ادامه داد: ما نیازمند نگاهی پژوهش محور و محققانه بر نشانه‌های آشکار و پنهان از سوی خداوند هستیم و این امر گامی مهم در راستای فراگیری علم است.
 
وی پژوهش‌ها را به دو حوزه بالادستی و پایین دستی تقسیم کرد و افزود: پژوهش‌های بالادستی بیشتر جنبه اکتشافی داشته و پژوهش‌های پایین دستی نیز در توسعه و کاربرد در صنعت تاثیر بسزایی دارند و بین این دو حوزه فعالیت‌های ترجمانی جای می‌گیرد.
 
رئیس دانشگاه شهید بهشتی همچنین برنامه خوب، تیم توانا و مجموعه همراه مطلوب را سه رکن اساسی رسیدن به وضعیت مطلوب دانست و اظهار کرد: برتری در تولید علم، پرورش انسان‌های متدین، تاثیر گذاری در شکل‌دهی آینده و ارائه راه حل برای مسائل پیچیده در عرصه‌های علمی از جمله عوامل موثر در پیشبرد دانشگاه‌ها هستند.
 
وی مدل مفهومی در ارزیابی دانشگاه‌ها را شامل سیاست گذاری‌ها، ماموریت‌ها و برنامه‌ها دانست و تصریح کرد: برنامه‌ها در این مدل شامل ورودی‌ها، فرایندها و نتایج هستند.
 
رئیس دانشگاه شهید بهشتی فرایندها را نیز به حوزه‌های آموزشی، پرورشی، فرهنگی و اداری تقسیم کرد و نتایج را نیز شامل خروجی‌ها، دستاوردها و آثار و پیامدها دانست.
 
وی با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی به عنوان ورودی‌های دانشگاه‌ها، گفت: علم و فناوری با تکیه بر نظام عرضه و صنعت با تکیه بر مشتری، دوحوزه کاملا جداگانه محسوب می‌شوند و تنها پل ارتباطی آن‌ها نیاز محوری است.
 
طهرانچی در پایان با اشاره به افزایش تعاملات با بخش صنعت، از واگذاری پروژه‌هایی از سوی صنایع فولاد به دانشگاه و امکان بازدید از این صنعت در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
کد مطلب 1782366

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