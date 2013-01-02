افزایش تعاملات دانشگاه شهیدبهشتی با صنعت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد مهدی طهرانچی گفت: دانشگاه‌ها نیازمند رویکرد فرهنگی، آموزشی و کار آفرینی هستند و با تمرکز بر منابع انسانی، برنامه‌ها، فرایندها و ایجاد یکپارچگی، موفقیت‌ها حاصل می‌شود.

وی ادامه داد: ما نیازمند نگاهی پژوهش محور و محققانه بر نشانه‌های آشکار و پنهان از سوی خداوند هستیم و این امر گامی مهم در راستای فراگیری علم است.

وی پژوهش‌ها را به دو حوزه بالادستی و پایین دستی تقسیم کرد و افزود: پژوهش‌های بالادستی بیشتر جنبه اکتشافی داشته و پژوهش‌های پایین دستی نیز در توسعه و کاربرد در صنعت تاثیر بسزایی دارند و بین این دو حوزه فعالیت‌های ترجمانی جای می‌گیرد.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی همچنین برنامه خوب، تیم توانا و مجموعه همراه مطلوب را سه رکن اساسی رسیدن به وضعیت مطلوب دانست و اظهار کرد: برتری در تولید علم، پرورش انسان‌های متدین، تاثیر گذاری در شکل‌دهی آینده و ارائه راه حل برای مسائل پیچیده در عرصه‌های علمی از جمله عوامل موثر در پیشبرد دانشگاه‌ها هستند.

وی مدل مفهومی در ارزیابی دانشگاه‌ها را شامل سیاست گذاری‌ها، ماموریت‌ها و برنامه‌ها دانست و تصریح کرد: برنامه‌ها در این مدل شامل ورودی‌ها، فرایندها و نتایج هستند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی فرایندها را نیز به حوزه‌های آموزشی، پرورشی، فرهنگی و اداری تقسیم کرد و نتایج را نیز شامل خروجی‌ها، دستاوردها و آثار و پیامدها دانست.

وی با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی به عنوان ورودی‌های دانشگاه‌ها، گفت: علم و فناوری با تکیه بر نظام عرضه و صنعت با تکیه بر مشتری، دوحوزه کاملا جداگانه محسوب می‌شوند و تنها پل ارتباطی آن‌ها نیاز محوری است.

طهرانچی در پایان با اشاره به افزایش تعاملات با بخش صنعت، از واگذاری پروژه‌هایی از سوی صنایع فولاد به دانشگاه و امکان بازدید از این صنعت در آینده‌ای نزدیک خبر داد.