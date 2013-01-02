رگبارهای پراکنده خوزستان را فرا می گیرد

بهرام جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سطح زمین به شکل موقتی جریانات جنوبی و مرطوب شده و باعث ابرناکی در آسمان استان شده است.

وی افزود: اما کماکان زبانه پرفشار شمالی بر روی استان قرار دارد و در لایه میانی جو نیز خط ناپایدار ضعیفی شکل گرفته که باعث رگبارهایی به شکل پراکنده در استان خواهد شد.

جنتی گفت: آسمان استان برای شبانه روز آینده، قسمتی تا نیمه ابری گاهی با افزایش ابر ،همراه با رگبارهای پراکنده بویژه در ارتفاعات و گاهی توام با وزش باد قابل ‌ملاحظه پیش‌بینی می ‌شود.

وی وضعیت هوا را صاف تا قسمتی ابری واحتمال رگبار خفیف و پراکنده عنوان کرد و افزود: جهت باد غربی تا جنوب غربی، سرعت باد 15 تا 25 کیلومتر در ساعت، ماکزیمم سرعت باد 35 کیلومتر در ساعت، ارتفاع موج 40 تا 60 گاهی 100 سانتی متر و وضعیت دید پنچ تا هفت کیلومتر پیش بینی می شود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته شوش و رامهرمز با 22 و ایذه و دهدز با چهار درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط گزارش شده‌اند.

وی تصریح کرد:حداکثر دمای اهواز به 19 و حداقل به 11 درجه سانتی گراد خواهد رسید.