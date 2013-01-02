واگذاری 42 هزار هکتار از اراضی ملی کرمانشاه به متقاضیان طرح توسعه کشاورزی

محمد حسین امینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میزان اراضی شناسایی شده تاکنون حدود 174هزار و 888 هکتاراست که به متقاضیان واجد شرایط جهت اجرای طرح های کشاورزی و صنعتی واگذار می شود.

وی در خصوص واگذاری اراضی ملی از عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری استان به افراد واجد شرایط ، گفت: روستاییان وفارغ التحصیلان بخش کشاورزی و دیگر رشته ها می توانند طرح های مورد نظر خود را جهت ایجاد اشتغال ارائه دهند که این طرح ها در کارگروه اشتغال طرح توسعه کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت تایید طرح توسط کارگروه اشتغال طرح توسعه کشاورزی استان، زمین و تسهیلات لازم در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

وی از جمله الزامات واگذاری زمین به افراد متقاضی را شاغل نبودن افراد و ارائه کارت بیکاری عنوان کرد و گفت: واگذاری این اراضی اجاره ای در دو مرحله کوتاه مدت و بلند مدت انجام می گیرد.

امینی ادامه داد: در مرحله اول قرار داد فی مابین سه تاپنج ساله است که با افراد متقاضی در دفتر خانه های ثبت اسناد قرار داد بسته می شود و افراد متقاضی در صورت اجرایی کردن طرح درمدت زمان یاد شده می توانند درمرحله دوم موفق به بستن قرارداد اجاره ای 99 ساله شوند و گرنه قرار داد با متقاضیان فسخ می شود.

وی در پایان گفت: علاوه بر این منابع طبیعی استان اراضی مورد نیاز طرح هادی مسکن مهر برای تامین مسکن روستائیان را دراختیار بنیاد مسکن استان قرار داده است.

