  1. ورزش
۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۱۸

محمد نبی اعلام کرد:

استقلال، سپاهان و تراکتورسازی تا 24 دی مهلت دارند

استقلال، سپاهان و تراکتورسازی تا 24 دی مهلت دارند

دبیر فدراسیون فوتبال در نامه‌ای به مدیران چهار باشگاه حاضر در رقابت‌های مرحله گروهی و پلی آف لیگ قهرمانان آسیا آخرین مهلت تحویل مدارک این چهار باشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمد نبی در نامه‌ای به مدیران عامل چهار باشگاه نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا نوشت: با توجه به مکاتبات قبلی ابلاغی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا و سازمان لیگ و همچنین جلسه‌ای که در تاریخ نهم دی ماه برگزار شد، باشگاه صبا تا تاریخ 13 دی ماه فرصت دارد مدارکش را تحویل بدهد. همچنین مهلت تحویل مدارک باشگاه‌های استقلال تهران، سپاهان اصفهان و تراکتورسازی تبریز که در مرحله گروهی حضور دارند تا تاریخ 24 دی 91 خواهد بود.
 
محمد نبی در پایان نامه اش نوشته است: بدیهی است در صورت عدم ارسال مدارک، در موعد مقرر، مسئولیت ناشی از آن بر عهده باشگاهی است که در تحویل مدارک تاخیر داشته است.
کد مطلب 1782372

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