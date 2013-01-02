تنهایی و گرسنگی کودک خانه را به آتش کشید/ آتش نشانان به موقع رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتش نشان داوود عابدی اظهار داشت: ساعت 21 سه شنبه، تماس مشکوکی از کودک 7 ساله با سیم کارت اعتباری بر روی سامانه 125 ثبت شد و به علت اینکه مزاحمان تلفنی این سامانه معمولا کودکان و با استفاده از سیم کارت های اعتباری می باشد، این تماس نیز مشکوک اعلام شد.

وی افزود: از آنجا که تکنسینهای ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی وظیفه دارند هرگونه تماسی را جدی تلقی کنند، با هوشیاری اپراتورها و سوالاتی که از این کودک پرسیده شد، مشخص شد که حریق واقعا اتفاق افتاده است.

تکنسین ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی اصفهان گفت: در این تماس کودک عنوان کرد که سرخ کن را در برق زده و پس از آتش گرفتن آن، وسایل دور بر سرخ کن نیز دچار آتش سوزی شده اند.

وی گفت: همکاری این کودک با نیروهای آتش نشان بسیار خوب بود و اگر این همکاری صورت نمی گرفت ممکن بود در چند دقیقه ای که زمان نیاز بود تا نیروهای آتش نشان، آدرس منزل را با تناقض های گفته شده از سوی کودک پیدا کنند، حریق به کل خانه سرایت کند.

عابدی همچنین از والدین کودکان خواست که آنها را در منزل تنها نگذارند زیرا کودکان همواره نظاره گر این بوده اند که پدر و مادر براحتی با وسایل برقی و گازی در آشپزخانه کار می کنند و آنها نیز می خواهند در زمان تنهایی همان رفتارها را تکرار کنند که در بیشتر مواقع دچار حادثه می شوند.