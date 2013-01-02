17 طرح عمرانی در شهرستان دالاهو به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی هاشمی نیا صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: این طرح ها در زمینه مسکن مهر، راه و آب روستایی، کشاورزی و خدماتی است.

وی افزود: 279 طرح توسعه بخش کشاورزی در شهرستان دالاهو با هشت میلیارد و 360 میلیون ریال اعتبار تاکنون توسط بانک کشاورزی مصوب شده و 179 طرح به مبلغ شش میلیارد و 639 میلیون ریال با اشتغالزایی 490 نفر به عقد قرارداد منجر شده است.

در ادامه علی جلیلیان، نماینده مردم شهرستان های اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: تاریخ ثابت کرده است که تحریم ها علیه ملت های آزاده هرگز موفق نبوده و استکبار پی خواهد برد که فشارهای آن ها خللی در عزم مردم ایجاد نخواهد کرد.

50درصد تعهد اشتغال گیلانغرب محقق شد

فرماندار گیلانغرب از تحقق 50 درصدی تعهد اشتغال این شهرستان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

'اردشیر رستمی' صبح چهارشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گیلانغرب گفت: سهم تعهد اشتغال امسال این شهرستان دو هزار و 484 فرصت شغلی بوده که تاکنون یک هزار و 242 نفر آن محقق شده است.

وی تصریح کرد: سال گذشته سهم تعهد اشتغال این شهرستان دو هزار و 970 فرصت شغلی بود که بصورت 100 درصد تحقق یافت.

رستمی اظهار کرد: از مجموع 28 میلیارد ریال تسهیلات سهم بخش مشاغل خانگی نیز در سال جاری تاکنون 24 میلیارد و 236 میلیون ریال برای اجرای 725 طرح شامل پنج طرح پشتیبان و 720 طرح مستقل پرداخت شده است.

رستمی، از دستگاه های اجرایی خواست ضمن نظارت مستمر بر اجرای طرح ها و پیگیری روند پرداخت تسهیلات متقاضیان مربوطه، تا پیش از پایان سال نسبت به جذب سهم تعیین شده خود اقدام کنند.

وی اظهار کرد: دولت برای ایجاد اشتغال امسال فرصت مناسبی را فراهم کرده که بایستی از این فرصت بخوبی استفاده شود.