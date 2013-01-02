روادید زیارتی دو بار ورود صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریمی در نشست مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان که روز چهارشنبه در هتل لاله تهران در حال برگزاری است، گفت: روادید دو بار ورود عادی برای گردشگران افغانی و یا اتباع دیگری که با ایران هم مرز هستند را نیز صادر می کنیم. حتی این روادید برای افغانیهایی که در اروپا ساکن هستند نیز وجود دارد و به نمایندگی هایمان به خصوص در اروپا اعلام کرده ایم.
وی گفت: سعی کردیم در چند ماه گذشته ورود اتباع افغانی را به کشور تسهیل کنیم.
وی بیان کرد: صدور روادید مختص یک مورد خاص نیست در چند ماه گذشته جلسات زیادی با نیروی انتظامی و وزارت بهداشت ، مسئولان میراث فرهنگی و امور خارجه داشته ایم تا برای صدور روادید سلامت تصمیم گیری شود.
مسئول صدور ویزا در وزارت امور خارجه گفت: روادید زیارتی دو بار ورود برای گردشگرانی که قصدشان رفتن به عتبات یا عربستان از طریق ایران است، صادر شده است و این گردشگران می توانند با قیمت نازل آن را تهیه کنند و از مسیر ایران برای انجام امور زیارتی رفت و آمد کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، کریمی در نشست مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان که روز چهارشنبه در هتل لاله تهران در حال برگزاری است، گفت: روادید دو بار ورود عادی برای گردشگران افغانی و یا اتباع دیگری که با ایران هم مرز هستند را نیز صادر می کنیم. حتی این روادید برای افغانیهایی که در اروپا ساکن هستند نیز وجود دارد و به نمایندگی هایمان به خصوص در اروپا اعلام کرده ایم.
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