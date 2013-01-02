روادید زیارتی دو بار ورود صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریمی در نشست مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان که روز چهارشنبه در هتل لاله تهران در حال برگزاری است، گفت: روادید دو بار ورود عادی برای گردشگران افغانی و یا اتباع دیگری که با ایران هم مرز هستند را نیز صادر می کنیم. حتی این روادید برای افغانیهایی که در اروپا ساکن هستند نیز وجود دارد و به نمایندگی هایمان به خصوص در اروپا اعلام کرده ایم.



وی گفت: سعی کردیم در چند ماه گذشته ورود اتباع افغانی را به کشور تسهیل کنیم.



وی بیان کرد: صدور روادید مختص یک مورد خاص نیست در چند ماه گذشته جلسات زیادی با نیروی انتظامی و وزارت بهداشت ، مسئولان میراث فرهنگی و امور خارجه داشته ایم تا برای صدور روادید سلامت تصمیم گیری شود.

