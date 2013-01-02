شیرینی گران شد/ قیمت جدید انواع شیرینی درجه یک

محمد نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ قیمتهای جدید انواع شیرینی در سراسر کشور گفت: بر اساس تصمیم جدیدی که بعد از ابلاغ ضوابط جدید قیمتگذاری از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نهایی شده، قیمت هر کیلوگرم شیرینی تر و خامهای 8 هزار تومان، شیرینی گلمحمدی 6 هزار تومان و شیرینی برنجی 6500 تومان اعلام شده است.
رئیس اتحادیه قنادان افزود: همچنین هر کیلوگرم شیرینی زبان و پاپیونی در نرخگذاری جدید 6500 تومان و کیک یزدی 5400 تومان تعیین شده است.
وی تصریح کرد: این قیمتها برای انواع شیرینی درجه یک است، ضمن اینکه نرخنامه شیرینی درجه 2 و 3 نیز که در قنادیها موجود است و در روزهای آینده اعلام میشود.
به گفته نصرتی، مردم هرگونه شکایت را نسبت به قیمت و کیفیت انواع شیرینی درجه یک، دو و سه را میتوانند با اتحادیههای مربوطه در استانها در میان بگذارند.
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