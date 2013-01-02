به گزارش خبرگزاری مهر، بابک دین‌پرست گفت: در راستای تفاهم‌نامه ستاد با سازمان بهزیستی کشور در سال جاری، سازمان بهزیستی در شش ماهه اول سال برنامه‌های اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد را در محله‌های شهری، روستایی و محیط‌های کاری در استان‌های سراسر کشور اجرا کرد.

وی افزود: طی این مدت در یکصد و 513 محله، سه میلیون و 892 هزار و 343 نفر از جمعیت کشور تحت پوشش برنامه‌های اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد قرار گرفتند.

معاون کاهش تقاضای ستاد ادامه داد: همچنین در این مدت از سوی بهزیستی، 230 هزار و 586 نفر در 540 محیط کار تحت پوشش برنامه‌های اجتماع‌محور در محیط‌های کار و در دو هزار و 967 محیط آموزشی نیز 204 هزار و 613 نفر تحت پوشش اجرای برنامه‌های اجتماع‌محور در محیط‌های آموزشی قرار گرفتند.

دین‌پرست در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تفاهم‌نامه یاد شده، به طور قطع این ارقام تا پایان سال افزایش می یابد.