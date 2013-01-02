  1. جامعه
۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۴۳

پوشش 3.5 میلیون نفر در برنامه‌های اجتماع‌محور پیشگیری از اعتیاد

پوشش 3.5 میلیون نفر در برنامه‌های اجتماع‌محور پیشگیری از اعتیاد

معاون کاهش تقاضا ستاد مبارزه با مواد مخدر از پوشش بیش از سه و نیم میلیون نفر در برنامه‌های اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک دین‌پرست گفت: در راستای تفاهم‌نامه ستاد با سازمان بهزیستی کشور در سال جاری، سازمان بهزیستی در شش ماهه اول سال برنامه‌های اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد را در محله‌های شهری، روستایی و محیط‌های کاری در استان‌های سراسر کشور اجرا کرد.

وی افزود: طی این مدت در یکصد و 513 محله، سه میلیون و 892 هزار و 343 نفر از جمعیت کشور تحت پوشش برنامه‌های اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد قرار گرفتند.

معاون کاهش تقاضای ستاد ادامه داد: همچنین در این مدت از سوی بهزیستی، 230 هزار و 586 نفر در 540 محیط کار تحت پوشش برنامه‌های اجتماع‌محور در محیط‌های کار و در دو هزار و 967 محیط آموزشی نیز 204 هزار و 613 نفر تحت پوشش اجرای برنامه‌های اجتماع‌محور در محیط‌های آموزشی قرار گرفتند.

دین‌پرست در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تفاهم‌نامه یاد شده، به طور قطع این ارقام تا پایان سال افزایش می یابد.

کد مطلب 1782398

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