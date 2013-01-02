ضرورت اجرا و ساماندهی پروژه های گردشگری در زیارت و النگدره

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که ظهر چهارشنبه با حضور مسئولان شهری در گرگان برگزار شد، در ابتدای این جلسه گزارش تصویری از وضعیت ساخت و سازهای غیر مجاز در روستای زیارت، وضعیت پارک جنگلی النگدره قبل و بعد از واگذار شدن به شهرداری و اقدامات انجام شده در تپه حادثه خیز صدا و سیما ارائه شد.

در ادامه اعضای شورای شهر نیز به اظهار نظر در خصوص مشکلات مربوط به این موضوعات پرداختند و خواستار پیگیری و رسیدگی مسئولان استان در خصوص ساماندهی روستای زیارت و حمایت از شهرداری در اجرای طرح جامع گردشگری در النگدره شدند.

اعضای شورای شهر در اظهار نظرات خود بر اختصاص اعتبار استانی برای پیشگیری از حوادث رانش در تپه صدا و سیما، مشارکت در سرمایه گذاری گردشگری النگدره و تعیین تکلیف تولی گیری روستای زیارت تاکید کردند.

ضرورت اجرای پروژه های گردشگری در النگدره

معاون عمرانی استانداری گلستان نیز ضمن تاکید بر ضرورت اجرای پروژه های گردشگری در پارک جنگلی النگدره و اعلام آمادگی در این خصوص، پیشگیری از حوادث تپه صدا و سیما را نیازمند اعتبارات پیشگیری دانست و آن را در سال جاری با توجه به کمبود اعتبارات مالی قابل غیرقابل دسترسی عنوان کرد.

عبدالرضا دادبود همچنین با تاکید بر ضرورت ساماندهی روستای زیارت نداشتن متولی را مهمترین مشکل این منطقه گردشگری عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس رای کمیسیون ماده 99 و دبیرخانه شورای عالی معماری شهرسازی روستای زیارت در حریم شهر گرگان است و کسی جز شهرداری گرگان نمی تواند در این منطقه تولی گری داشته باشد.

این مقام مسئول رسیدگی به مشکلات ایجاد شده در روستای زیارت را نیازمند عزم جدی و راسخ همه مسئولان دانست و افزود: با توجه به مباحثی که در این نشست مطرح شده است بسته پیشنهادی و بررسی گزینه های پیشنهاد شده در خصوص روستای زیارت را با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی استان و اعضای شورای شهر و شهردار گرگان طی روزهای آینده در فرمانداری گرگان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی ایجاد محدوده منفصل شهری و ایجاد سازمان عمرانی و فرهنگی توسط شهرداری در زیارت را از پیشنهادات ارائه شده در این خصوص اعلام کرد و تهیه طرح جامع مطالعاتی زیارت را مهمترین اقدامی دانست که باید در اولویت فعالیت ها قرار بگیرد.

زیارت روستای هدف گردشگری است

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی استان نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه النگدره منطقه نمونه گردشگری است سازمان میراث فرهنگی می تواند از اعتبار پروژه های ملی برای توسعه زیر ساخت های آن استفاده کنند.

عباسی در ادامه زیارت را روستای هدف گردشگری استان معرفی و بر ضرورت رسیدگی به معضلات آن تاکید کرد و از اعلام آمادگی کامل میراث فرهنگی برای ساماندهی این منطقه با شورای شهر و شهرداری گرگان خبر داد

دکتر سبطی عضو شورای شهر گرگان نیز گفت: با توجه به اهمیت بحث درآمد و هزینه در شهرداری هدف از در دستور کار قرار گرفتن این موضوع بررسی مدیریت هزینه و درآمدزایی شهرداری طی سال های آینده است.



رئیس کمیسیون تحقیق و پژوهش شورای شهر اظهار داشت: بررسی اینکه چه کارهایی در این خصوص انجام و چه پیشنهاداتی ارائه و اجرایی شده است بستر شناسایی موانع و رفع آن را فراهم می نماید تا شاهد پیشرفت های درآمدی بیشتری در سالهای آتی باشیم.

لزوم برونسپاری فعالیتها



معاون اداری مالی شهرداری گرگان در ادامه این نشست به ارائه گزارش از مهمترین برنامه ها و پروژه ها پرداخت و گفت: با استراتژی مهم شهرداری در برنامه گرگان 1404 با اهداف برون سپاری و کاهش هزینه در کلیه حوزه های شهرداری و همچنین کاهش مصرف انرژی در واحدهای مختلف شهرداری اقدام به تشکیل کمیته تخصصی با همین عنوان در شهرداری کرده است.



هادی نادری اظهار داشت: در سایر حوزه ها مثل کشتارگاه و سنگ شکن با خرید خازن (تنظیم کننده انرژی) و با مدیریت بهینه انرژی در این حوزه کاهش قابل توجه هزینه ها را خواهیم داشت.



معاون اداری و مالی شهرداری در ادامه خاطر نشان کرد: یکی دیگر از دستاوردهای شهرداری در سال جاری و سال های آینده استاندارد سازی فعالیت ها و استقرار ISO 500001 (استاندارد در بحث مدیریت مصرف انرژی) و ISO 9001(استاندارد کیفیت در فرایندهای کاری) است که حسب نیاز در تمامی حوزه های شهرداری مستقر شده و با استقرار این استاندارد مدیریت مصرف انرژی در سال آینده از اقدامات اساسی شهرداری خواهد بود.



وی ادامه داد: شهرداری به کارخانه سنگ شکن روزانه میانگین 500 الی 600 هزار تومان یارانه می پردازد یعنی اگر کارخانه را ببندیم روزانه 600 هزار تومان درآمد خواهیم داشت و اگر کارخانه فعال باشد هزینه های زیادی برای شهرداری به دنبال خواهد داشت و بهترین راهکار برای این موضوع واگذاری مدیریت این کارخانه به بخش خصوصی است.



معاون اداری و مالی شهرداری در ادامه خاطر نشان کرد: واگذاری آرامستان یکی از فعالیت های برون سپاری شهرداری است که با انجام این برنامه هزینه ای بالغ بر 17 میلیون تومان در ماه به 2 میلیون تومان کاهش پیدا خواهد کرد و واگذاری وصول عوارض ترمینال نیز به بخش خصوصی مشکلات موجود در وصول عوارض توسط نیروهای شهرداری را مرتفع و درآمد فعلی شهرداری را دو برابر خواهد نمود و در بحث ITو هوشمند کردن سیستم چراغ های راهنمایی و رانندگی نیز واگذاری به بخش خصوصی موجب کاهش هزینه های شهرداری شده است.