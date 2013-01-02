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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۳۲

زینت بخش:

مراسم شبی در محضر قرآن در بخش گنبکی ریگان برگزار می شود

مراسم شبی در محضر قرآن در بخش گنبکی ریگان برگزار می شود

ریگان - خبرگزاری مهر: بخشدار بخش گنبکی ریگان از برگزاری مراسم شبی در محضر قرآن با حضور قاری برجسته کشوری در بخش گنبکی ریگان خبر داد.

مصطفی زینت بخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی اولین محفل انس با قرآن با حضور قاریان شرق استان کرمان در بخش گنبکی ریگان برگزار می شود .

زینت بخش ادامه داد: در این مراسم حجت الاسلام شکوهی حافظ و قاری ممتاز کشوری نیز حضور دارد.

وی گفت: ایراد سخنرانی، تفسیر، ترجمه آیات، تلاوت و تحقیق مجلسی قرآن کریم، اجرای تواشیح و مرثیه سرایی به مناسبت اربعین حسینی از جمله برنامه در نظر گرفته شده برای این مراسم است.

بخشدار گنبکی ریگان تصریح کرد: این مراسم بزرگ و باشکوه در مجتمع آموزشی شهید شوشتری در سالن دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه زهرا( س) در بخش گنبکی برگزار می شود.

وی گفت: این مراسم با حضور قاریان شهرستانهای بم، ریگان، فهرج، نرماشیر و گنبکی برگزار می شود.

کد مطلب 1782408

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