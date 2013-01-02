مراسم شبی در محضر قرآن در بخش گنبکی ریگان برگزار می شود

مصطفی زینت بخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی اولین محفل انس با قرآن با حضور قاریان شرق استان کرمان در بخش گنبکی ریگان برگزار می شود .

زینت بخش ادامه داد: در این مراسم حجت الاسلام شکوهی حافظ و قاری ممتاز کشوری نیز حضور دارد.

وی گفت: ایراد سخنرانی، تفسیر، ترجمه آیات، تلاوت و تحقیق مجلسی قرآن کریم، اجرای تواشیح و مرثیه سرایی به مناسبت اربعین حسینی از جمله برنامه در نظر گرفته شده برای این مراسم است.

بخشدار گنبکی ریگان تصریح کرد: این مراسم بزرگ و باشکوه در مجتمع آموزشی شهید شوشتری در سالن دبیرستان دخترانه حضرت فاطمه زهرا( س) در بخش گنبکی برگزار می شود.

وی گفت: این مراسم با حضور قاریان شهرستانهای بم، ریگان، فهرج، نرماشیر و گنبکی برگزار می شود.