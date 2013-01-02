تحصیل بیش از هزار و دویست دانشجو در مراکز علمی کاربردی قم

امیر حمزه محرابی در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و کارآفرینی مراکز علمی کاربردی به خبرنگار مهر درباره اهداف برگزاری نمایشگاه گفت: این نمایشگاه نخستین بار در استان قم برگزار می شود و تا قبل از این تنها دو سه شهر به صورت محدود نمایشگاه های مشابه داشته اند.



وی درباره ویژگی های این نمایشگاه گفت: کلیه دستاوردهای صنعتی، هنری، کشاورزی، فرهنگی و پژوهشی منتخب و برگزیده دانشگاه در این نمایشگاه حضور دارند.



رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان قم با بیان اینکه برنامه ریزی و فراخوان آثار از ابتدای آذرماه سال جاری آغاز شده است، گفت: ارزیابی اولیه آثار میان مراکز صورت گرفته و پس از ارزیابی و غربال گری نهایی ماحصل دستاوردهای مراکز علمی کاربردی در این نما یشگاه به معرض نمایش گذاشته شده است.



وی درباره ویژگی محصولات حاضر در این نمایشگاه گفت: سه مولفه درون سازمانی بودن، اشتغال محوری و اشتغال زایی و وجود نوآوری و خلاقیت در کار از جمله ویژگی های بارز آثار موجود در این نمایشگاه است.



دولت قانون احراز صلاحیت شغلی برای کاریابی را تصویب کرده است



محرابی با تاکید بر اینکه نباید برگزاری چنین جشنواره ها و نمایشگاه هایی ختم به مناسبت های خاصی شود، گفت: حدود 24 مرکز دارای مجوز داریم که 18 عدد آن فعال و دارای دانشجو هستند و ضمن اینکه بیش از هزار دانشجو نیز مشغول تحصیل هستند.



وی با اشاره به اینکه تمام رشته های موجود در دانشگاه علمی کاربردی را دارا هستیم، گفت: خوشبختانه بیش از 90 کد رشته برگزار می شود.



رئیس دانشگاه علمی کاربردی با تاکید براینکه نظام جامع مهارت و فناوری دارای سه بعد مهم است، گفت: بعد آموزشی این نظام را مراکز علمی کاربردی برعهده گرفته اند اما واقعیت این است که دو بعد دیگر با عناوین صلاحیت حرفه ای و شرایط احراز شغل با بعد نخست که آموزش باشد هماهنگ نیستند و نمی گذارد دانشجو ماهر و کاربردی پرورش بیابد.



محرابی با اعلام این خبر که در راستای دستیابی به صلاحیت حرفه ای، هیئت دولت مصوبه ای را تصویب کرده است اظهار داشت: براساس این مصوبه حقوق ومزایا تنها به کسانی تعلق می گیرد که در کار خود تخصص و مهارت داشته باشد و مجوز فعالیت گرفته باشد.



وی با اشاره به اینکه مدرک گرایی جایی در دانشگاه های علمی کاربردی ندارد، گفت: مصوبه دریافت صلاحیت حرفه ای تا دوسال دیگر جنبه اجرای پیدا خواهد کرد.



آینده متعلق به دانشگاه های کارآفرین و مهارتی است



رئیس دانشگاه علمی کاربردی با تاکید براینکه با اجرای این مصوبه مدرک گرایی دیگر جایگاهی نخواهد داشت، گفت: طبق پیش بینی های کارشناسی پذیرش دانشگاه علمی کاربردی نسبت به سایر دانشگاه ها تا پایان سال 94 به نسبت 70 به 30 خواهد بود و دروس نظری و تئوری به مراتب دانشجویان کمی خواهدداشت.



محرابی با تاکید براینکه دانشگاه های مرسوم باید رویکرد کاربردی و مهارتی پیدا کنند، گفت: آینده مراکز علمی و کاربردی بسیار روشن تر و بهتر از دانشگاه های نظری و مدرک گرا خواهد بود.



وی با اعلام این خبر که قصد داریم با کمک و مدیریت استانداری مراکز جامع علمی کاربردی را در همه سازمان های دولتی راه اندازی کنیم، گفت: تنها از طریق این مراکز است که می توانیم پیوند کاربردی و علمی با صاحبان اصناف و صنایع استان داشته باشیم.



این پژوهشگر برگزیده استان با بیان اینکه در 10 ساله اخیر به عناوین مختلف پژوهشگر برتر و برگزیده استان بوده است گفت: با وجود این مساله اقرار می کنم که بسیاری از پژوهش های موجود با نیازهای واقعی جامعه سازگار ندارد و به درد کتابخانه ها می خورد.



مزیت های برگزاری نمایشگاه دستاوردهای مراکز جامع علمی کاربردی



محرابی با تاکید براینکه باید اول نیازها و خلاء های جامعه را شناخت و سپس تحقیق و پژوهش نوشت، گفت: خوشبختانه با وجود اینکه این نمایشگاه نخستین نمایشگاه دستاوردهای مراکز جامع علمی کاربردی استان است اما تاکنون توانسته ایم دو طرح ارایه شده را منجر به قرارداد کنیم.



وی با اشاره به اینکه نمایشگاه های بعدی را باید باحضور صاحبان صنعت برگزار کنیم، گفت: ایجاد انگیزه و رقابت در دانشجویان، شناسایی نخبگان و دستاوردهای شاخص دانش بنیان، آسیب شناسی پژوهش و پژوهشگری، اختراعات و ابداعات از جمله فواید برگزاری چنین نمایشگاه هایی است.



رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم با تاکید براینکه باید مراکز جامع علمی کاربردی از مسائل و مشکلات اداری و دولتی دور کنیم، گفت: باید به جایی برسیم که استادان ماهر و خبره دوره های آموزشی خود را به صورت کارگاهی و درکنار مواد درسی خود برگزار کنند.

