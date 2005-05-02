هامبورگ شانس بزرگي را از دست داد

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فوتبال هامبورگ دربازي مقابل ولفسبورگ كه درزمين حريف برگزار شد، با گلي كه پتروف در دقيقه 41 ديداربه ثمررساند، با حساب يك برصفر مقابل حريف خود تن به شكست داد و اين درحالي است كه مهدي مهدوي كيا در دقايق 66 و70 ازجانب داورمسابقه كارت زرد دريافت كرد واززمين اخراج شد.

تيم فوتبال هامبورگ چنانچه دراين ديداربه پيروزي مي رسيد، با توجه به تساوي لوركوزن مقابل شالكه، مي توانست دررده ششم جدول رده بندي بوندس ليگا قراربگيرد وبه حضوردرمسابقات جام يوفا سال آينده اميدوارمي شد.

اميل امپنزا، سرگئي باربارز و داسيلوا موقعيتهاي گلزني فراواني را ازدست دادند و اخراج مهدوي كيا كه حاصل خطا برروي پتروف بود، اميدهاي هامبورگ براي تساوي و پيروزي دراين ديداررا برباد داد.