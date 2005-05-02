  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۲۲

مهدوي كيا در بازي مقابل ولفسبورگ اخراج شد؛

هامبورگ شانس بزرگي را از دست داد

تيم فوتبال هامبورگ چنانچه در بازي شب گذشته مقابل ولفسبورگ به پيروزي مي رسيد، در رده ششم جدول رده بندي بوندس ليگاقرارمي گرفت و به صعود به مسابقات جام يوفا اميدوار مي شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فوتبال هامبورگ دربازي مقابل ولفسبورگ كه درزمين حريف برگزار شد، با گلي كه پتروف در دقيقه 41 ديداربه ثمررساند، با حساب يك برصفر مقابل حريف خود تن به شكست داد و اين درحالي است كه مهدي مهدوي كيا در دقايق 66 و70 ازجانب داورمسابقه كارت زرد دريافت كرد واززمين اخراج شد.

تيم فوتبال هامبورگ چنانچه دراين ديداربه پيروزي مي رسيد، با توجه به تساوي لوركوزن مقابل شالكه، مي توانست دررده ششم جدول رده بندي بوندس ليگا قراربگيرد وبه حضوردرمسابقات جام يوفا سال آينده اميدوارمي شد.
اميل امپنزا، سرگئي باربارز و داسيلوا موقعيتهاي گلزني فراواني را ازدست دادند و اخراج مهدوي كيا كه حاصل خطا برروي پتروف بود، اميدهاي هامبورگ براي تساوي و پيروزي دراين ديداررا برباد داد.

کد مطلب 178242

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها