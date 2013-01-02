نمایشگاه بازی های رایانه ای در خوزستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نمایشگاه استانی بازی های رایانه ای به همت بنیاد ملی بازی های رایانه ای اسفند ماه امسال در اهواز برگزار می شود.

این نمایشگاه با هدف معرفی بازی های ایرانی، اسلامی و آشنایی خانواده ها با این بازی ها در نمایشگاه بین المللی اهواز پذیرای علاقمندان است.

بنیاد ملی بازی های رایانه ای پیشتر نمایشگاه های استانی گیم را در مازندران، خراسان رضوی و قم برپا کرده و آخرین نمایشگاه این سازمان درسال جاری در اهواز برپا می شود.

صنعت گیم به دلیل نوپا بودن برای اقشار مختلف جامعه همچنان ناشناخته است، که با برپایی نمایشگاههای استانی امکان شناخت محصولات گیم ایرانی برای همگان به وجود می آید.

جذب مخاطبان کودک، نوجوان و جوان به تولیدات داخلی از دستاوردهای مهم نمایشگاههای استانی گیم است.

