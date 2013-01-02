56 درصد موقوفات کشور فاقد سند مالکیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی حاتمی ظهر چهارشنبه در همایش هم اندیشی سازمان اوقاف و امور خیریه، ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری که در اداره کل اوقاف وامور خیریه خراسان رضوی برگزارشد گفت: پس از گذشت سی و چهار سال از انقلاب و همچنین سال های بسیار زیاد که گاهی به صدها سال می رسد هنوز 56 درصد از موقوفات در سطح کشور فاقد سند مالکیت است.

وی افزود: بسیاری از مردم مومن و ولایت مدار ایران به نام و یاد ائمه عمل خدا پسندانه وقف را انجام می دهند و نیت شان نیز "باقی الصالحات" است.

حجت الاسلام حاتمی افزود: بیش از 70 درصد مردم نیز موقوفاتشان را به نام امام حسین(ع) انجام می دهند.

وی بیان کرد: اگر نتوانستیم درکنارامام حسین(ع) باشیم امروز باید بتوانیم از اموالی که به نام آن حضرت وقف شده است پاسداری کرده و در راستای نیت واقف عمل کنیم.

وی افزود: با همت مسئولان کشور بویژه سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگل ها و مارتع و آبخیزداری کشور تاکنون 850 هزار کتار از اراضی فاقد سند تعیین تکلیف شده است.

وی همچنین با اشاره به مشکلاتی که نداشتن سند برای مردم و سازمان های مختلف ایجاد می کند بیان کرد: خروجی سند نداشتن مقدار زیادی از اراضی کشور ایجا پرونده های قضایی و گرفتن وقت و نیروی قضایی کشور است و با حل این مسئله می توان از این معضل در کشور پیشگیری کرد.