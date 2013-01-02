فعالیت مجدد سونوگرافی و رادیولوژی بیمارستان کنگان/ احداث سه پروژه عمرانی

زینب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه در دولتهای نهم و دهم خدمات ارزشمندی در زمینه بهداشت و درمان در سطح شهرستان کنگان به انجام رسیده است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان اضافه کرد: پس از مدتها که در کار دستگاههای سونوگرافی و رادیولوژی بیمارستان کنگان وقفه ایجاد شده بود، با پیگیری شبکه بهداشت و درمان شهرستان و البته مسئولان بیمارستان، این بخش آماده خدماتدهی به شهروندان است.
وی در ادامه از احداث سه پروژه عمرانی از نیمه دی ماه 91 در بیمارستان امام خمینی کنگان خبر داد و افزود: از پرتو برکات سفر مقام معظم رهبری، آغاز عملیات احداث بخش اتفاقات اورژانس، بخش تصویر برداری MRI و مراقبت های ویژه ICU در این بیمارستان انجام خواهد شد.
حسینی با بیان اینکه پیمانکار این پروژه مشخص شده، یادآورشد: این پروژهها در راستای بالا بردن میزان رضایتمندی شهروندان انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: مطمئنا مجموعه بهداشت و درمان شهرستان با همکاری مسئولان شهرستانی و استانی، کیفیت خدمت رسانی به مردم را ارتقا خواهد بخشید.
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