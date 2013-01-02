توانمندسازی دختران عشایر و اجرای طرح ملی گندم در گنبد

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله نوراللهی فرماندار گنبدکاووس ظهر چهاشنبه در حاشیه اجرای این طرح گفت: دراین طرح زنان و دختران عشایر هفت منطقه عشایری آموزش دیدند.

وی اظهار داشت: در این آموزشها زنان عشایر کرند، هوتن ، قیزلر ،اوچ قویی ، آقبند ، چوپانجق وآخوندآباد توسط کارشناسان ستادی مرکزبهداشت آموزش دیدند.

اجرای طرح ملی گندم در گنبد

نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس گفت: طرح ملی گندم در شهرستان اجرا می شود و پیشنهاد آن به وزیر داده شده است.

سلیمان عباسی افزود: اجرای طرح گندم در شهرستان که پیشنهاد ‏آن به وزیر داده شده، از ‏جمله طرحهای پژوهش است که در گنبد کاووس قابلیت اجرایی دارد و در زمینه های ‏مختلف برای رشد و توسعه شهرستان نقشه راه باید تنظیم شود و استعداد های نهفته ‏شهرستان گنبد کاووس را باید به فعل در آوریم.

وی با اشاره به جذب ‏اعتبارات بحران برای استان گلستان بر لزوم بستر سازی اجرای طرحهای ملی در ‏شهرستان گنبد کاووس تاکید کرد.



اجرای تعزیه خیمه های سوخته در رامیان



مراسم تعزیه خوانی خیمه های سوخته با حضور گسترده عاشقان حسینی در رامیان اجرا شد.



اکرم رجبلو مسئول روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی رامیان گفت : مراسم تعزیه خوانی خیمه های سوخته ویژه شهادت امام حسین (ع) ویاران وفادارش در گلزار شهدای رامیان برگزار شد.



وی افزود : مراسم تعزیه خوانی با حضور گسترده عاشقان ابا عبدالله حسین (ع) برگزار شد .





برگزاری سه دوره آموزشی کشاورزی در گالیکش



سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گالیکش گفت: سه دوره آموزشی مهارتی توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گالیکش برگزار شد.



صمد خسروی افزود: این دوره های آموزشی تحت عنوان دوره آموزشی کاشت سبزی و صیفی به تعداد 120 نفر روز،پرورش کرم ابریشم به تعداد112 نفر روز و کاشت درختان میوه به تعداد 40 نفر روز در روستا های پاسنگ بالا و ینقاق برگزار شد.