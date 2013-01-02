پوتین قانون افزایش سن بازنشستگی را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسکو تایمز، کرملین دربیانیه ای بر روی وب سایت خود با اعلام این خبر نوشت: بر اساس این قانون سن بازنشستگی "کارکنان کشوری" در روسیه به 70 سال افزایش می یابد.

این قانون در 19 دسامبر در دومای دولتی و در 26 دسامبر نیز در شورای فدراسیون این کشور به تصویب رسیده بود.

پیشتر سن بازنشستگی نیروها در روسیه 60 سال بوده است که در موارد معینی می توانست این موضوع در سن 65 سالگی به اجرا گذاشته شود اما با این قانون در 70 سالگی بازنشستگی برای این نیروها میسر خواهد شد.

کرملین در این بیانیه هدف از افزایش سن بازنشستگی را استفاده طولانی مدت از نیروهای با تجربه و کیفیت بالا اعلام کرده است.

این قانون در سپتامبر سال 2012 به شکل لایحه از سوی پوتین ارائه شده بود.

روسیه از پدیده افزایش سن جمعیت و در عین حال از پایین بودن جمعیت رنج می برد و هر قانونی که در این کشور به عمر مفید نیروی کار کمکی بکند مورد استقبال مقام های این کشور است.