جشنواره قصه‌ گویی مرثیه ‌ای برای خورشید آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین جشنواره قصه گویی مرثیه ای برای خورشید که صبح چهارشنبه در آستانه اربعین حسینی در اهواز آغاز شده، 20 قصه گوی برتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قصه های خود را با موضوع عاشورا و قیام امام حسین (ع) و یاران با وفای ایشان بازگو کردند.

انتقال اهداف و ارزشهای قیام امام حسین (ع) و شناساندن قیام عاشورا به زبان کودکانه و در قالب قصه به نسل کودک و نوجوان از اهداف برگزاری این جشنواره عنوان شده است.

در اولین بخش این جشنواره لیلا رحمانیان با قصه «بوی سیب» از شهرستان اهواز، زهرا شوشتری با قصه «برای دل کوچک قاسم» از شهرستان ملاثانی، مریم فهیم‌پور با قصه «مداد رنگی‌های پشت پنجره» از شهرستان اهواز، سمیره عنصری با قصه «حسین برای همه» از شهر حمیدیه، شهناز ممبینی با قصه «بوی سیب» از شهرستان اهواز به اجرای قصه‌ های خود پرداختند.



همچنین سحر حقیقی با قصه «شام غریبان» از شهرستان اهواز، منصوره محمدی با قصه «وداع» از شهرستان امیدیه، مرجان ظریفی با قصه «بازگشت به مدینه» از شهرستان اهواز، الهام بهادر قنواتی با قصه «میر علمدار» از شهرستان بهبهان، فروغ گلریززاده با قصه «کبوتر دشت کربلا» از شهرستان اهواز و فاطمه حسن ‌نسب با قصه «پاکباخته» از شهرستان بهبهان قصه‌ های خود را برای حاضران و هیات داوران بازگو کردند.



داوری این جشنواره به دو مربی قصه گوی کانون استان که در جشنواره های مختلف قصه گویی استانی و کشوری رتبه های برتر را کسب کرده اند و یک کارشناس مسئول فرهنگی استان که سابقه داوری جشنواره های کشوری و بین المللی را در کارنامه خود دارد واگذار شده است.