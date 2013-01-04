لزوم توجه به شعائر مذهبی و پرهیز از خرافه گویی در مجالس عزاداری

حجت الاسلام محمد حسین مختاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری مجالس عزاداری برای امام حسین(ع) باید منطبق با اهداف امام حسین(ع) از قیام، حفظ ارکان دینی و معنویت و ارتقاء سطح فکری جامعه باشد.

وی با اشاره به برخی افراط و تفریط در برگزاری مراسم عزاداری بیان داشت: عزاداری برای امام حسین (ع) نیز مانند نماز خواندن، یک صورت که چگونگی انجام آن است را دارد و یک باطن، که باید منطبق با هدف امام حسین(ع) که زنده نگه داشتن دین اسلام بود، باشد.



مسئول پژوهشگاه مطالعات تقریبی عنوان کرد: در برگزاری مراسم جشن ازدواج در ایام محرم نیز گرچه حرمت ندارد اما باید جانب احتیاط در آن رعلایت شود و شعاِئر الهی در آن در نظر گرفته شود.



پرهیز از خرافه گویی در عزاداری ها



مسئول موسسه راهبردی بین المللی عروه الوثقی با بیان اینکه مداحان وظیفه سنگینی در چگونگی انتقال رویداهای تاریخی دارند ابراز داشت: مداحان باید در مدیحه سرایی از اشعاری که منطبق با وقایع تاریخی مستند نیستند خودداری کنند و حقایق را بر زبان آورند.



وی اضافه کرد: روحانیان نیز در سخنرانی ها وقایع تاریخی را آنگونه که در کتب تاریخی معتبر آمده ذکر کنند.



مختاری همچنین ادامه داد: از هرگونه اعمال خرافه که هیچ گونه سند معتبر ندارد مانند قمه زنی که بعضی ها انجام می دهند باید دوری کرد.



استفاده از احادیث امامان معصوم در نقل حماسه عاشورا



مسئول پژوهشگاه مطالعات تقریبی ضمن انقاد از کم رنگ بودن روایت حدیث در مجالس عزاداری تصریح کرد: روحانیان و مداحان اهل بیت باید در جهت هدایت جامعه به سوی معنویت تلاش کنند و در این راستا ازاحادیث ائمه معصومین بیشتر استفاده کنند.



وی افزود: صاحبان منبر القای معنویت و احیای دین را که از ملزومات جامعه کنونی است بیشتر مورد توجه قرار دهند.

