ديدار چند نسل نمايشنامه نويسان ايران

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، كساني كه روز گذشته به خانه هنرمندان آمدند شاهد حضور چند نسل ادبيات نمايشي ايران در كنار هم بودند، ديدن نمايشنامه نويساني كه سالها فراموش شده اند در كنار نمايشنامه نويسان نسل جديد و برپايي نمايشگاهي از آثار اين هنرمندان در اتاقهاي خانه هنرمندان ايران و گفت وگو ي اين نسلها باهم از ويژگي هاي جشن روز گذشته انجمن نمايشنامه نويسان خانه تئاتر بود.

ساعت 17 يك اجراي نمايشنامه خواني راديويي به نويسندگي و كارگرداني بهزاد فراهاني برگزار شد. سپس ساعت18 مراسم رسمي در تالار بتهوون خانه هنرمندان ايران با پخش يك كليپ ويدئويي از آلبوم عكسهاي نمايشنامه نويسان قديمي و جديد عضو خانه تئاترآغازشد.

"بهزاد فراهاني " نايب رئيس انجمن نمايشنامه نويسان خانه تئاتر، مجري برنامه بود، وي از اين كه امروز خانه تئاتر به جايي رسيده كه مي تواند به عنوان يك صنف فعال باشد اظهار خوشحالي كرد.

پيام روز جهاني تئاتر نيز توسط بازيگر تئاتر و سينما "پرويز پرستويي" خوانده شد. سپس با اهداي يك تابلو نقاشي از پرتره عبد الحسين نوشين و چند جلد كتاب اهدايي از انتشارات نقره از اين هنرمند تقدير شد. اين جوايز را نقي سيد جمالي دوست و همكار قديمي پرويز پرستويي به وي اهداكرد.

"مهدي ميامي" به عنوان هنرمند نسل معاصر تئاتر متن بيوگرافي "پرويز بشردوست" نمايشنامه نويس دهه 40 ايران را خواند و بخشهايي از صحبتهاي اين هنرمند به صورت كليپ بخش شد و مورد تجليل قرار گرفت.

"پرويز بشر دوست" فعاليت هنري خود را در سال 51 و 52 با نوشتن نمايشنامه باغ آرزوهاو عموزنجير باف آغازكرد وي گروه تئاتر "آ ژيده "را تأسيس كرد و به تدريس تئاتر پرداخت. اين هنرمند يكي از پيشگامان تئاتر آوانگارددر ايران بود وي نمايش باغ آرزوهاي خود ربه كارگرداني محمد صالح علا در موزه آب انبار سيد اسماعيل ، جايي كه تا آن روز هيچ گاه محل اجراي تئاتر نبود، اجرا كرد.وي تا سال 66 نمايشنامه هاي زيادي را نوشت و به روي صحنه برد و در چند فيلم تلويزيوني و سينمايي به عنوان بازيگر حضور داشته است وهم اكنون دو كتاب او زير چاپ است.

هداياي اين هنرمند به همراه يك تابلوي نقاشي از پرتره عبدالحسين نوشين توسط همكار قديمي و بازيگر كارهايش فخرالدين صديق شريف به وي اهدا شد.

بهزاد فراهاني درباره بشر دوست گفت: از خوبي بشر دوست همين را بگويم كه او در در آن سالها يك نمايش را بالاي درخت اجرا كرد.

پرويز بشر دوست نيز پس از گرفتن هداياي خود گفت: صحنه را كه مي بينم آن قدر هيجان زده مي شوم كه ديگر نمي دانم چه بگويم . من فكر مي كنم انسان در كودكي مي ميرد سپس در نوجواني بارديگر زنده مي شود و دوبار ه در پيري به مرگ ابدي مي رسد.

وي مطلبي را كه درباره دهكده جهاني هنرمندان نوشته بود خواند. پيام اين مطلب پيشنهاد تشكيل يك دهكده جهاني توسط هنرمندان براي جلوگيري از جنگ و خونريزي و ايجاد صلح در جهان بود.

"محمود استاد محمد" دومين نمايشنامه نويس از نسل ميانه تئاتر بود كه در جشن نمايشنامه نويسان مورد تقدير قرار گرفت. اما اين هنرمند در جشن روز گذشته حضور نداشت و فقط صحبتهايي از وي به صورت كليپ ويدئويي پخش شد.

"منصور خلج" يكي ديگر از نمايشنامه نويسان بود كه مورد تجليل قرار گرفت . بيوگرافي اين هنرمند توسط زهرا رفيعي يكي از اعضاي انجمن نمايشنامه نويسان ايران خوانده شد .

هداياي اين هنرمند نيز توسط ايرج راد به وي اهدا شد.

"عليرضا نادري" نيز نمايشنامه نويس نسل جديد ايران بود كه مورد تجليل قرار گرفت . روزبه حسيني قطعه ادبي درباره آثار و ورنجهايي كه بر اين نويسنده رفته است ،قرائت كرد. سپس پشت صحنه هايي از تمرينها و اجراهاي اين هنرمند در تئاتر شهر به صورت كليپ پخش شد. جايزه عليرضا نادري توسط محمود طياري نمايشنامه نويس و منتقد قديمي اهدا شد.

عليرضا نادري هنرمندي كه سالخاست است آثار شاخصي با مضون جنگ و دفاع مقدس به روي صحنه برده است، ضمن اظهار خوشحالي از اين كه در جمع هنرمندان است گفت: از جنگ كه برگشتم مدتي كاربا پدرم كاركشاورزي مي كردم ،بعد آمدم تئاتر خواندم .عمله خوبي نشدم. اميدوارم توانسته باشم نويسنده خوبي شده باشم . امروز با تجليلي كه ازمن شد فكر مي كنم احتمالا در راه هستم و مي توانم موفق شوم. 23 سال است به تدريس تئاتر و نقاشي مشغول هستم. به نظر من اثر هنري كه در ان صداقت و ايمان باشد و براي انسان باشد ، آزادي خواه باشد و در ان آزادي باشد نه اين كه آزادي را آه بكشد موفق است. بايد بدون جنجال عاشق شد نه ادا در آورد.

اجراي موسيقي و تجلييل از مقام "مسكوب" نمايشنامه نويس قديمي ايران ديگر برنامه هاي جشن انجمن نمايشنامه نويسان بود وآخرين بخش برنامه باعنوان گفتگو با نمايشنامه نويسان ،اختصاص به ديدن اتاق هاي خانه هنرمندان ايران داشت كه هر يك متعلق به معرفي نمايشگاهي از آثار نمايشنامه نويساني چون، محمد رحمانيان ، منصور خلج، پري صابري ، عليرضا نادري و چند نمايشنامه نويس ديگر داشت.