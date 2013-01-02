طرح جامع سلامت روان در شهرضا اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد باقرمحمدی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در نشست کارگروه فرهنگی، اجتماعی شهرستان شهرضا اظهارداشت: توجه به زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی در هر جامعه به عنوان یک اصل مهم در راستای ارائه راهکارهای حل مشکلات روحی و روانی مطرح است.

وی ادامه داد: جلوگیری از بروز آسیبهای اجتماعی و پیامدهای مخرب ناشی از آن باید همواره مورد نظر دست اندرکاران حوزه مشاوره قرار بگیرد.

فرماندار شهرضا با اشاره به لزوم تعامل بین مراکز مشاوره در سطح شهرستان افزود: برگزاری مداوم وهدفمند نشست های هم اندیشی بین فعالان حوزه مشاوره وارائه نقطه نظرات دستگاههای مختلف می تواند به عنوان یک گام موثر در راستای دست یابی به اهداف تعیین شده مطرح باشد.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه آموزش خانواده ونقش سازنده آن در کاهش آسیب های اجتماعی بیان داشت: یکی از اصول مهمی که باید مد نظر متخصصان حوزه مشاوره قرار بگیرد اهمیت سنجش وضعیت کنونی جایگاه مشاوره در بین اقشار مختلف جامعه وهدف گزاری براین اساس است.

محمدی با تشریح پیامدهای مخرب ناشی از بی توجهی به مقوله آموزش درسطح جامعه اضافه کرد: شناسایی گروههای هدف وسیاست گزاری برمبنای نیازهای هر گروه در سطح جامعه می تواند به عنوان یک گام موثر در راستای کاهش آسیب های اجتماعی مطرح باشد.

وی یاد آور شد: جامعه روحانیت به عنوان یک عامل تاثیر گزار در حوزه سلامت روان مطرح هستند وشایسته است با برنامه ریزی مدون زمینه بکارگیری این قشر تلاش گر در نظام جامع آموزشی سلامت روان مهیا شود.

فرماندار شهرضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم احداث زندان شهرضا در محل جدید تصریح کرد: براین اساس زندان جدید در مکانی به وسعت یک هکتار وبا اختصاص بودجه مناسب احداث می شود.

وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام گرفته در راستای مناسب سازی فضای زندان جدید شهرضا بیان داشت: ازآنجایی که تفکیک زندانیان براساس نوع جرائم و معیارهای متفاوت به عنوان یک راهکار اساسی در کاهش آسیب مطرح است و براین اساس انتظار داریم در احداث این مکان تمامی این نکات مورد توجه قرار بگیرد.

در ادامه این نشست کارشناس مسئول واحد سلامت روان مرکز بهداشت استان اصفهان طی سخنانی با اشاره به معضل ورود افراد فاقد تخصص در حوزه مشاوره گفت: موازی کاری به عنوان یکی از مهم ترین مشکلات حوزه مشاوره در کشور مطرح است.

ناهید گرامیان ادامه داد: بحث لزوم بکارگیری آموزه های دینی در حوزه مشاوره به عنوان یک اصل مهم مطرح است وبراین اساس در سیاستهای راهبردی سلامت روان توجه لازم به این مقوله شده است.

وی با تشریح میزان شیوع بیماری های روانی در جهان گفت: براساس مطالعات انجام گرفته افسردگی به عنوان شایع ترین بیماری روانی در سطح جهان مطرح است و این در حالیست که این معضل می تواند تاثیرات مخرب گسترده ای را در سطوح مختلف جامعه به همراه داشته باشد.

این مسئول با اشاره به وجود معضل طلاق عاطفی در دنیای امروز گفت: براین اساس لزوم تبیین مقوله مشاوره از سنین کودکی باید مد نظر تمامی دستگاههای مسئول در این حوزه باشد.

وی یادآور شد: آموزش وپرورش به عنوان یک مجموعه عظیم وپر مخاطب می تواند با تولید محتوای لازم در حوزه مشاوره، اطلاع رسانی مداوم و برگزاری نمایشگاههای مختلف در حوزه سلامت تاثیرات گسترده ای را در آحاد مختلف جامعه ایجاد کند.