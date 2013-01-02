به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن پیام دکتر محمود احمدی نژاد بدین شرح است:



انا لله و اناالیه راجعون



فقدان عالم و عارف وارسته و ربانی حضرت آیت الله آقامجتبی کلهر تهرانی که از علمای شجاع و انقلابی و مبارزین نهضت اسلامی بوده و از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی همواره در تمامی صحنه های حساس انقلاب حضور فعال و موثر داشته، ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر و ضایعه‌ای بزرگ است.



ارتحال این مرجع تقلید عالیقدر که عمر با برکت خویش را در مسیر مجاهده و تهذیب نفس سپری نموده و سالیان متمادی حوزه های علمیه و طلاب علوم دینی از وجود ایشان بهره‌مند بودند را به پیشگاه امام عصر (عج) و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی، حوزه‌های علمیه، تمامی ارادتمندان و عموم ملت شریف ایران تسلیت می گویم و در آستانه اربعین سرور و سالار شهیدان از خداوند متعال مسئلت دارم که روح پرفتوح ایشان را با امام حسین(ع) و شهدای دشت کربلا محشور نماید.

محمود احمدی نژاد



رییس جمهوری اسلامی ایران