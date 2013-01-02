  1. سیاست
۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۱۸

در پیامی؛

رئیس‌جمهور ارتحال آیت الله آقا مجتبی تهرانی را تسلیت گفت

رئیس‌جمهور ارتحال آیت الله آقا مجتبی تهرانی را تسلیت گفت

رییس جمهور در پیامی ارتحال آیت الله آقا مجتبی تهرانی را تسلیت گفته و آن را ثلمه ای جبران ناپذیر و ضایعه ای بزرگ دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن پیام دکتر محمود احمدی نژاد بدین شرح است:

انا لله و اناالیه راجعون

فقدان عالم و عارف وارسته و ربانی حضرت آیت الله آقامجتبی کلهر تهرانی که از علمای شجاع و انقلابی و مبارزین نهضت اسلامی بوده و از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی همواره در تمامی صحنه های حساس انقلاب حضور فعال و موثر داشته، ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر و ضایعه‌ای بزرگ است.

ارتحال این مرجع تقلید عالیقدر که عمر با برکت خویش را در مسیر مجاهده و تهذیب نفس سپری نموده و سالیان متمادی حوزه های علمیه و طلاب علوم دینی از وجود ایشان بهره‌مند بودند را به پیشگاه امام عصر (عج) و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی، حوزه‌های علمیه، تمامی ارادتمندان و عموم ملت شریف ایران تسلیت می گویم و در آستانه اربعین سرور و سالار شهیدان از خداوند متعال مسئلت دارم که روح پرفتوح ایشان را با امام حسین(ع) و شهدای دشت کربلا محشور نماید.

محمود احمدی نژاد

رییس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 1782467

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