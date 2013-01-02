یک میلیون و 500 هزار سند ملکی در سال ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن بکائیان ظهر چهارشنبه در همایش همفکری سازمان اوقاف و امور خیریه، ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان جنگل ها ومراتع و آبخیزداری که در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان برگزار شد گفت: سالانه حدود یک میلیون و 500 هزار سند ملکی در کشور ثبت می شود.

وی افزود: در مجموع حدود شش میلیون سند مختلف در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت می شود.

وی همچنین به توانایی بالای این سازمان در ثبت اسناد و رسیدگی به مسائل ثبت اسناد وقفی کشور اشاره کرد و افزود: در صورتی که پرونده های وقفی به دست همکاران ما در سازمان برسد 60 یا 70 هزار پرونده در برابر خیل عظیم اسناد ثبتی بسیار ناچیز است.

معاون امور املاک سازمان اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در راستای هر چه سریعتر شدن روند سند دار کردن املاک بدون سند وقفی توافق بین سازمان اسناد و اوقاف کشور از سال 88 به بعد به صورت گسترده ای کار سند دار کردن موقوفات بدون سند را انجام می دهیم.

وی همچنین به اختلاف بین اراضی موقوفه و اراضی ملی اشاره کرد و توضیح داد: ما حصل این اختلاف باعث شده بود که عده ای سوء استفاده گر زمین های خیلی بزرگی را تصرف یا چشم طمع به آن داشته باشند.