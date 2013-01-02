کشف یک بمب در اردوگاه عین الحلوه/ تحصن ضد ترکیه ای در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الشرق الجدید، منابع لبنانی از کشف یک بمب در برابر منزل "منصور عزام" مسئول فلسطینی در منطقه "حطین" در اردوگاه عین الحلوه خبر دادند.

این منابع از اتخاذ تدابیر امنیتی لازم در این باره و ممانعت از نزدیک شدن مردم به این بمب خبر دادند.

این در حالی است که شاهدان عینی از شنیده شدن صدای تیراندازی در صیدا خبر دادند. شاهدان علت این تیراندازی را تعقیب یکی از مظنونان قضایی از سوی نیروهای امنیتی لبنانی دانستند.

خبر دیگر اینکه صدها نفر از فلسطینی هایی که در نتیجه تهدیدها و اقدامات خشونت آمیز گروههای مسلح از سوریه فرار کرده اند به دعوت حماس، تجمعی را در صیدا و در برابر دفتر "آنروا" در اعتراض به شرایط بد معیشتی شان برگزار کردند.

"خالد زعیتر" مسئول رسانه ای حماس در سخنانی در جمع تجمع کنندگان ضمن تاکید بر ضرورت فراهم آوردن شرایط اسکان آوارگان، از بی توجهی آنروا به اوضاع آوارگان ابراز شگفتی کرد.

این در حالی است که کمیته ویژه آوارگان در لبنان به ریاست نجیب میقاتی نخست وزیر این کشور تشکیل جلسه داد تا اوضاع آوارگان سوری را در لبنان به ویژه با توجه به افزایش تعداد آنها، بررسی کند.

خبر دیگر اینکه خانواده های لبنانی های ربوده شده در سوریه به تحصن صبح امروز خود در برابر شرکت خطوط هوایی ترکیه در مرکز بیروت پایان دادند.

از سوی دیگر "مروان شربل" وزیر کشور لبنان بیان کرد: لبنان در سال 2012 به برکت هوشیاری رهبرانش توانست چالشهای امنیتی را پشت سر گذارد و مرحله دشوار پیش رو را نیز پشت سر خواهد گذاشت.

وزیر کشور لبنان ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد اعتماد متقابل میان نیروهای امنیتی و مردم این کشور بیان کرد: نیروهای امنیتی در خدمت مردم و یاور مظلومان هستند.

از سوی دیگر خبرگزاری لبنان از شنیده شدن انفجار در داخل منطقه اشغالی در محور العباسیه و پرواز هواپیماهای جاسوسی بدون سرنشین بر فراز مزارع شبعای اشغالی خبر داد.