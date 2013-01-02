6 میلیون هکتار به سطح جنگلهای کشور اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله محمودی طالقانی ظهر چهارشنبه در بازدید از طرح جنگلکاری سد سلمانلو زنجان افزود: ما تابع قانون تصویب شده نمایندگان مجلس شورای اسلامی هستیم و هر تصمیمی که درباره این طرح در کمیسیون های مختلف بحث می شود، دخیل است و هنوز تصمیم نهایی در این رابطه عملی نشده است.

وی درباره نامگذاری سال آینده به عنوان سال تنفس جنگل ادامه داد: شاید این مهم می تواند در توسعه پایدار و جلوگیری از تخریب جنگلها و مسائل دیگر کارساز باشد.

رئیس شورای عالی جنگل، مراتع و آبخیزداری کشور نیز با بیان اینکه در گذشته سازمان می توانست با در اختیار گرفتن قرق بان ، نگهبان و جنگلبان برای حفظ و صیانت از جنگل اقدام کند اما به مرور زمان صحبت از استخدام نیرو در این رابطه رنگ باخته است.

طالقانی با تاکید بر اینکه در صورت نبود مجری برای جنگلداری چشم طمع سودجویان به سمت قطع درختان، چشمگیر خواهد بود، تصریح کرد: در کل با اجرای طرح تنفس جنگل مخالفیم؛ چرا که بعد از 5 سال نقطه شروع برای تغییر باید از نو شکل بگیرد.

رئیس شورای عالی جنگل، مراتع و آبخیزداری کشور اهمیت و نقش جنگلهای شمال کشور را در اجرای این طرح مهم ارزیابی کرد و افزود: در این منطقه از کشور درختی بدون ضابطه قطع نمی شود.

طالقانی با بیان اینکه باید طرح جامع منابع طبیعی کشور رضایت خاطر مردم و سایر مسئولان را در بر داشته باشد، گفت: البته قانون جنگلها و مراتع کشور چندین بار اصلاح شده است و این اولین بار نیست.