سایتهای ژئوپارک جهانی قشم تا پایان امسال ساماندهی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هاشم داخته با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به بازدید و استقبال گسترده مسافران و گردشگران نوروزی از نقاط مختلف گردشگری در جزیره قشم ، طرح ساماندهی ژئوسایتهای ژئوپارک جهانی قشم با هدف ایجاد امکانات و راه دسترسی آسان گردشگران به این مناطق با همکاری ستاد دائمی تسهیلات سفرهای قشم و معاونت معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد در دستور کار قرار گرفت.

داخته با اشاره به زمان اجرای این طرح گفت: با تاکید مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم و پیگیریهای صورت گرفته مقرر شده پروژه ساماندهی این ژئوسایتها انجام با اعتباری حدود پنج میلیارد ریال تا پایان امسال به منظور استقبال از مسافران نوروزی اجرا شود.

مدیر ژئوپارک قشم پیرامون نقاط مشخص شده در این پروژه بیان داشت: ژئوسایتهای دره ستاره ها، چاهکوه، جزایر ناز و اسکله های جنگل حرا در این پروژه ساماندهی می شود.

ژئوپارک در لغت "پارک زمین شناسى" و در معنا عبارت است از منطقه اى با وسعت کافى که مرزهاى آن بوضوح مشخص شده و چندین پدیده بارز زمین شناسى(میراث زمین شناسى) در محدوده آن قرار گرفته باشد. این محدوده باید بتواند در توسعه اقتصادى جوامع پیرامون نقش موثرى ایفا کند.

ژئوپارک عبارت است از مدیریت پایدار سرزمین، یعنی حفاظت از ساختارهای طبیعی و فرهنگی بخش گسترده ای از سرزمین مادری، تا همانگونه که این میراث به ما رسیده است، برای نسل های آینده نیز باقی بماند. طبق معیارهای ژئوپارک، ویژگی های طبیعی و فرهنگی هر دو حائز اهمیت هستند لذا حفاظت از سرزمین با الگوی ژئوپارک این موقعیت را فراهم می کند که بتوانیم نحوه مدیریت صحیح سرزمین را شناسایی و برنامه ریزی کرده تا بین فضا و فعالیت، بین معماری و شیوه زندگی تعادل ایجاد کنیم.

ژئوپارک جهانی قشم با وسعتى بالغ بر 1560 کیلومترمربع در تنگه هرمز و دهانه خلیج فارس قرار دارد. در حقیقت ژئوپارک بخش بزرگی از جزیره قشم را به همراه جنگل حرا پوشش داده است.

ژئوپارک قشم صاحب مجموعه ای از ژئوسایتهای با ارزش بین المللی نظیر دره ستاره‌ها، کرکراکوه، بام قشم، دره تندیس‌ها، دره شور، چاه‌کوه، گنبدنمکی، دولاب است.