بیژن نوباوه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیگیری‌های مستمر مجلس در مورد اعتراضاتی که نسبت به محتوای برخی فیلم‌های سینمایی مطرح می‌شود و همواره پای مجلس نیز به میان کشیده می‌شود، گفت: ما به عنوان شخصیت حقوقی در مجلس می‌توانیم تخلفات را رصد کرده و موارد غیراخلاقی آن را متذکر شویم.

وی با ذکر نمونه‌هایی از حساسیت‌های مجلس درباره آثار سینمایی عنوان کرد: به طور مثال درباره حدود 8 فیلمی که با مضمون خیانت به همسران در جشنواره سی‌ام فجر به نمایش درآمد، اعتراض داشتیم. حتی اعتراض ما نسبت به بعضی از این فیلم‌ها بیشتر بود که البته هنوز این فیلم‌ها اکران نشده است.

این نماینده مجلس افزود: زمانی که مشکلاتی دیده شود مجلس تذکر لازم را خواهد داد، به طور مثال در زمینه فیلم "یک خانواده محترم" مجلس به صورت علنی اعتراض خود را مطرح کرد و از رئیس صدا و سیما نیز توضیح خواست.

اعتراض به آثار فیلم‌های غیراخلاقی نباید به فروش بیشتر آنها منجر شود

وی ادامه داد: مردم حق دارند آنجایی که فکر می‌کنند فیلمی از نظر اخلاقی مشکل دارد اعتراض کنند و اما بعضی مواقع این اعتراض‌ها درست مطرح و پیگیری نمی‌شود در نتیجه کارکرد معکوس پیدا کرده و موجب افزایش مخاطب این نوع فیلم‌ها نیز می‌شود اما به هر حال مردم و مجلس حق دارند که اعتراض کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به جلسه این کمیسیون درباره فیلم "من مادر هستم" و اعتراض‌هایی که از سوی کمیسیون فرهنگی مطرح شد ولی پیگیری نشد، گفت: ما اصلا در کمیسیون نگفتیم که فیلم "من مادر هستم"، فیلم بدی است. ما گفتیم فیلم خوبی نیست و هر کسی هم نقطه نظر خودش را اعلام کرد و نقطه نظر مشخصی از سوی کمیته فرهنگی اعلام نشد.

مجلس نمی‌تواند در امور اجرایی دخالت کند

وی در پاسخ به این موضوع که قرار بود مجلس فیلم را بعد از اصلاحات ببیند و در صورت موافقت با آن فیلم به اکرانش ادامه دهد، عنوان کرد: در مجلس این فیلم را دیدیم و گفتیم که چند سکانس آن مانند سکانس آخر آن که درباره قصاص بی‌مورد بوده و یا نوعی از رفتارهایی که به طور مثال موارد علنی شرب خمر و حرکات موزون بود از فیلم حذف شود. البته نتیجه فیلم هم تاحدودی قابل قبول بود زیرا درباره یک گروه خاص اجتماعی سخن می‌گفت که این گروه دچار لاابالی‌گری هستند و نتیجه‌اش این می‌شود که بچه‌های تربیت‌یافته‌ای تحویل اجتماع نمی‌دهند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: این روش‌ها بحث شد و راهکاری لازم ارائه شد اما ما نمی‌توانیم در موارد اجرایی دخالت کنیم و اگر مساله خاصی باشد از طریق احضار وزیر و یا مسئول مربوطه بررسی می‌شود و در صورت لزوم اخطار لازم را در مورد آن مساله به مسئولان می‌دهیم.

جوانان انقلابی وارد عرصه سینما شوند

نوباوه با بیان اینکه جلسات متعددی در زمینه مسایل اخیر سینما در کمیسیون فرهنگی برگزار شده است، گفت: در ارتباط با مسایل سینما جلسات بسیار زیادی در دو الی سه هفته اخیر در کمیسیون فرهنگی مجلس برگزار شد و حدود 30 کارگردان در این جلسات شرکت کردند و راهکاری های مختلف برای برطرف کردن مشکلات سینما مورد بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه ساختار سینمایی ایران مشکل اساسی دارد، تشریح کرد: یکی از راهکارهای ما این است که نیروهای انقلابی و جوان را وارد سینما کنیم، مثل کاری که جشنواره عمار انجام می‌دهد و بیاییم این افراد را شناسایی و دولت را موظف به کمک و حمایت از آنان کنیم.

وی افزود: باید بودجه لازم را در اختیار این جوانان قرار دهیم و فرصت را برای ظهور آنان در عرصه سینما مهیا کنیم؛ وگرنه سینمای ما و به‌ویژه اکثر سینماگران ما به اصطلاح در زمین حریف بازی می‌کنند و خیلی از مسایلی که غربی‌ها می‌خواهند این مسایل را در جامعه ما رواج دهند از طریق سینماگران در جامعه‌مان ترویج خواهد شد.

نوباوه در پایان با تاکید بر اینکه کشورمان در سی سال گذشته با معضل کمبود نیروی ارزشی در حوزه سینما روبرو بوده است بیان کرد: بهترین راهکار برای تغییر فضای سینمایی کشور تربیت نیروی انقلابی جدید است و اگر این جوانان سینماگر و مستندساز حمایت شوند من مطمئن هستم که در جشنواره فیلم فجر در سال‌های آینده می‌توانند قابلیت‌های خود را به نمایش گذارند و با فیلم‌های دیگر جشنواره رقابت کنند.