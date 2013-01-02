60 هزار زائر عتبات عالیات از مرز مهران تردد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بهرام نیا با بیان این مطلب افزود: حضور علاقه مندان و عاشقان مکتب اهل بیت در کربلای معلی و شرکت در کنگره ی عظیم اربعین فرصت بسیار مغتنمی برای استان ایلام است که به این عزیزان خدمت رسانی کنند و این آمار حاصل تلاش همه ی عزیزان در دستگاه های مرتبط است که با هماهنگی ها و همکاری های این دوستان به ثمر نشسته است که جای تقدیر دارد.

وی با تأکید بر برنامه ریزی مناسب در خصوص پذیرایی از این عزیزان در مرز مهران ادامه داد: دستگاه های مرتبط باید با ایجاد امکانات مناسب در خصوص استقبال از زوار عتبات عالیات از این فرصت خدمت بهره لازم را ببرند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام تأکید کرد: خدمت به زوار عتبات عالیات یک فرهنگ بسیار خوب و عظیم است که خصوصا در استان ایلام مورد تأکید است و ما نیز با تبعیت از این فرهنگ نسبت به استقبال از زوار عتبات عالیات در مرز مهران باید با هماهنگی دستگاههای اقدامات لازم را انجام دهیم.