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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۳۱

طی 12 روز گذشته/

60 هزار زائر عتبات عالیات از مرز مهران تردد کردند

60 هزار زائر عتبات عالیات از مرز مهران تردد کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی استانداری ایلام گفت: 60 هزار زوار عتبات عالیات در 12 روز گذشته به منظور زیارت کربلای معلا و امام حسین (ع) و حضور در کنگره عظیم اربعین از مرز مهران تردد کردند که از این تعداد 45 هزار نفر با دریافت ویزای انفرادی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بهرام نیا با بیان این مطلب افزود: حضور علاقه مندان و عاشقان مکتب اهل بیت در کربلای معلی و شرکت در کنگره ی عظیم اربعین فرصت بسیار مغتنمی برای استان ایلام است که به این عزیزان خدمت رسانی کنند و این آمار حاصل تلاش همه ی عزیزان در دستگاه های مرتبط است که با هماهنگی ها و همکاری های این دوستان به ثمر نشسته است که جای تقدیر دارد.

وی با تأکید بر برنامه ریزی مناسب در خصوص پذیرایی از این عزیزان در مرز مهران ادامه داد: دستگاه های مرتبط باید با ایجاد امکانات مناسب در خصوص استقبال از زوار عتبات عالیات از این فرصت خدمت بهره لازم را ببرند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام تأکید کرد: خدمت به زوار عتبات عالیات یک فرهنگ بسیار خوب و عظیم است که خصوصا در استان ایلام مورد تأکید است و ما نیز با تبعیت از این فرهنگ نسبت به استقبال از زوار عتبات عالیات در مرز مهران باید با هماهنگی دستگاههای اقدامات لازم را انجام دهیم.

بهرام نیا اظهار داشت: افتخار استان ایلام این است که میزبان مسافران و زوار عتبات عالیات است که معنویت و نورانیت خاصی را به استان داده است.

کد مطلب 1782493

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