هلال احمر به 1200 نفر در مناطق زلزه زده خراسان جنوبی خدمات درمانی ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر؛ مجید رضا لطیفی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به منظور ارائه آخرین خدمات در مناطق زلزله زده استان اظهارداشت: در همان ساعات اولیه وقوع زلزله سه تیم درمان اضطراری متشکل از یک پزشک، دو پرستار، چهار تکنیسین اتاق عمل یا فوریت های پزشکی به منطقه اعزام شده اند.

وی از اعزام سه حادثه دیده به بیمارستان، انجام 181 نفر تزریقات و 37 نفر پانسمان از روز حادثه تاکنون خبر داد و گفت: هزار و 95 نفر از آسیب دیدگان منطقه زلزله زده استان از خدمات دارویی این نهاد بهره مند شدند.

لطیفی همچنین از اعزام دو تیم بهداشت باروری اخیرا به مناطق زلزله زده خبر داد و بیان داشت: این تیم شامل دو ماما و دو پرستار بوده است.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه درمان وظیفه هلال احمر نیست و این جمعیت به عنوان بازوی مساعدتی علوم پزشکی در حادثه حضور داشته است، تصریح کرد: تیم های مشاوره روانشانی نیز برای ارائه خدمات روانی به مناطق زلزله زده اعزام شدند.