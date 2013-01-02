50 هزار متر مکعب آب پشت آب بندهای خاکی شهرستان آبدانان ذخیره شد

عباس پیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا کنون تعداد پنج بند خاکی در بخش های سرابباغ و کلات مورموری احداث شده است که امسال به خاطر بارش های مناسب و به موقع توانسته است 50 هزار متر مکعب آب در خود ذخیره کنند .

وی هدف از ساخت و احداث این آب بندها را ذخیره سازی روان آبهای موجود خصوصا در فصولی که بارش باران کم است بیان کرد و اظهار داشت: بیش از 100نفر از کشاورزان حاشیه این آبندها می توانند به منظور آبیاری تکمیلی یک هزار و 500 هکتار از اراضی خود استفاده کنند.

وی اعتبار هزینه شده این آبندها را 500 میلیمون ریال ذکر کرد و افزود: در حال حاظر آبند ذخیره سازی در دو فاز در منطقه کشاورزی ورگر در حال مطالعه و اجراست که با بهره برداری از آن سه هزار هکتار از اراضی تحت پوشش را آبیاری می کند .

این مسئول تصریح کرد: یکی از مسائل مهم کشورهای در حال توسعه تأمین آب در مناطق خشک و نیمه خشک است که با توجه به این که بارندگی ناچیز است و دسترسی به منابع آب وجود ندارد احداث بندهای ذخیره آب در مسیر رودخانه ها در فصولی که بارش باران کم است می توان حداکثر استفاده لازم را از ذخیره آب ببریم .