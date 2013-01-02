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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۳۱

پیام تسلیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت ارتحال آیت الله تهرانی

پیام تسلیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت ارتحال آیت الله تهرانی

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه ای ارتحال حضرت آیت الله حاج شیخ آقا مجتبی تهرانی را تسلیت و تعزیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارتحال ملکوتی عالم عامل و عارف کامل حضرت آیت الله حاج شیخ آقا مجتبی تهرانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه ترحیمی این ضایعه تاسف بار و ثلمه بزرگ را محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری(مدظله)، آیات عظام، علمای اعلام، جامعه بزرگ روحانیون، بیت مکرم ایشان و به همه شاگردان و ارادتمندان و مستفیضان از نفس گرم و قدسی آن عالم روحانی و ملت بزرگ و شهید پرور ایران اسلامی و تمامی مسلمین تسلیت و تعزیت گفت.

در این اطلاعیه ترحیم آمده است: ضایعه اسف بار و غم انگیز ارتحال عالم عامل ربانی، فقیه مجاهد و دوستدار و عارف واصل مرحوم آیت الله حاج شیخ مجتبی تهران در آستانه ایام اربعین حسینی بار دیگر ایران اسلامی را غرق در عزا و ماتم کرد.

امروز، ایران اسلامی در سوگ از دست دادن بزرگی از سلسله جلیل عالمان دین و عارفان وارسته و اساتید مبارز اخلاق سیاهپوش شد و با فقدان بزرگی از شاگردان مکتب امام صادق (ع) در ماتم نشست و رخت عزا پوشید.

حضرت آیت الله حاج شیخ آقا مجتبی تهرانی که سالیان متمادی عمر شریف خویش را در راه اصلاح جامعه اسلامی و تربیت شاگردانی ممتاز صرف نموده بود، پس از عمری مجاهدت، اخلاص، تزکیه و تهذیب نفس، روح قدسی ایشان به ملکوت اعلی پیوست.

ایشان که خود از شاگردان مکتب نورانی حضرت امام جعفر صادق (ع) و تربیت یافته در مکتب عاشورایی حضرت امام حسین (ع) بود، زهد و تقوی، علم و بصیرت، ساده زیستی و اخلاق اسلامی را یک جا در درون خود پرورش داده و خدمات ارزشمندی را به جامعه اسلامی ایران و حوزه های علمیه ارائه دادند.

انقلاب اسلامی ایران در آستانه سی و چهارمین بهار پیروزی خود و در عزیمت شکوهمند به سمت قله های رفیع عزت و افتخار یار و یاوری مخلص و فداکار و ماجدی نستوه و خستگی ناپذیر را از دست داد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن اعلام تسلیت ارتحال این عالم عارف فقید؛ برای روح ملکوتی آن عالم ربانی طلب رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای سایر بازماندگان و همه ارادتمندان و مستفیضان از نفس گرم قدسی ایشان و به ویژه برای بیت مکرم و خاندان محترم شان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت می نماید.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت بزرگ به ویژه مردم شریف و قدرشناس تهرانی دعوت می کند تا با حضور پرشور و معنوی خود در مراسم تشییع پیکر آن عالم ربانی و استاد اخلاق که با اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر ایشان "از ساعت 8 صبح" فردا پنج شنبه چهاردهم دی ماه همزمان با اربعین حسینی در مدرسه عالی شهید مطهری (واقع در میدان بهارستان تهران) همراه خواهد بود و همچنین مراسم ترحیم شرکت کرده و از مقام رفیع علمی و معنوی ایشان تجلیل و برای روح ملکوتی حضرتشان علو درجات را از آستان احدیت مسالت نموده و بار دیگر با آرمان های والای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کنند.

کد مطلب 1782518

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