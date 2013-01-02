پیام تسلیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت ارتحال آیت الله تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی ارتحال ملکوتی عالم عامل و عارف کامل حضرت آیت الله حاج شیخ آقا مجتبی تهرانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه ترحیمی این ضایعه تاسف بار و ثلمه بزرگ را محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری(مدظله)، آیات عظام، علمای اعلام، جامعه بزرگ روحانیون، بیت مکرم ایشان و به همه شاگردان و ارادتمندان و مستفیضان از نفس گرم و قدسی آن عالم روحانی و ملت بزرگ و شهید پرور ایران اسلامی و تمامی مسلمین تسلیت و تعزیت گفت.

در این اطلاعیه ترحیم آمده است: ضایعه اسف بار و غم انگیز ارتحال عالم عامل ربانی، فقیه مجاهد و دوستدار و عارف واصل مرحوم آیت الله حاج شیخ مجتبی تهران در آستانه ایام اربعین حسینی بار دیگر ایران اسلامی را غرق در عزا و ماتم کرد.

امروز، ایران اسلامی در سوگ از دست دادن بزرگی از سلسله جلیل عالمان دین و عارفان وارسته و اساتید مبارز اخلاق سیاهپوش شد و با فقدان بزرگی از شاگردان مکتب امام صادق (ع) در ماتم نشست و رخت عزا پوشید.

حضرت آیت الله حاج شیخ آقا مجتبی تهرانی که سالیان متمادی عمر شریف خویش را در راه اصلاح جامعه اسلامی و تربیت شاگردانی ممتاز صرف نموده بود، پس از عمری مجاهدت، اخلاص، تزکیه و تهذیب نفس، روح قدسی ایشان به ملکوت اعلی پیوست.

ایشان که خود از شاگردان مکتب نورانی حضرت امام جعفر صادق (ع) و تربیت یافته در مکتب عاشورایی حضرت امام حسین (ع) بود، زهد و تقوی، علم و بصیرت، ساده زیستی و اخلاق اسلامی را یک جا در درون خود پرورش داده و خدمات ارزشمندی را به جامعه اسلامی ایران و حوزه های علمیه ارائه دادند.

انقلاب اسلامی ایران در آستانه سی و چهارمین بهار پیروزی خود و در عزیمت شکوهمند به سمت قله های رفیع عزت و افتخار یار و یاوری مخلص و فداکار و ماجدی نستوه و خستگی ناپذیر را از دست داد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن اعلام تسلیت ارتحال این عالم عارف فقید؛ برای روح ملکوتی آن عالم ربانی طلب رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای سایر بازماندگان و همه ارادتمندان و مستفیضان از نفس گرم قدسی ایشان و به ویژه برای بیت مکرم و خاندان محترم شان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت می نماید.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از ملت بزرگ به ویژه مردم شریف و قدرشناس تهرانی دعوت می کند تا با حضور پرشور و معنوی خود در مراسم تشییع پیکر آن عالم ربانی و استاد اخلاق که با اقامه نماز توسط مقام معظم رهبری بر پیکر ایشان "از ساعت 8 صبح" فردا پنج شنبه چهاردهم دی ماه همزمان با اربعین حسینی در مدرسه عالی شهید مطهری (واقع در میدان بهارستان تهران) همراه خواهد بود و همچنین مراسم ترحیم شرکت کرده و از مقام رفیع علمی و معنوی ایشان تجلیل و برای روح ملکوتی حضرتشان علو درجات را از آستان احدیت مسالت نموده و بار دیگر با آرمان های والای انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کنند.