معدنچی در پرسپولیس ماندگار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد معدنچی که پیش از آغاز نیم فصل رقابت های لیگ برتر در لیست مازاد باشگاه پرسپولیس قرار گرفته بود با نظر سرمربی این تیم به تمرینات پرسپولیس بازگشت.

یکی از مسئولان باشگاه پرسپولیس ضمن تایید این خبر به خبرنگار مهر، گفت:" قرارداد معدنچی در نقل و انتقالات نیم فصل در هیات فوتبال تهران فسخ نشده بود و با توجه به اینکه این بازیکن نمی توانست به تیم دیگری برود، با نظر یحیی گل محمدی به تمرینات پرسپولیس بازگشت.

وی در همین خصوص افزود: "محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس نیز در خصوص اتخاذ این تصمیم به گل محمدی اختیار تام داده بود".