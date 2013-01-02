قوانین دست و پاگیر صادراتی حذف شود/اعطای مشوق محرک توسعه صادرات

حسین پیرموذن بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست بررسی توسعه صادرات استان در اتاق بازرگانی اردبیل در گفتگو خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر افزایش صادرات نیازمند حمایت از سوی دولت و بخش خصوصی است و به همین منظور هر قانونی که در اجراییات خود مانع انجام این مهم می شود باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در اقتصاد مقاومتی صادرات یک اصل محسوب می شود، اضافه کرد: افزایش صادرات نیازمند حمایت بویژه از سوی قوانین و مقرارت جاری است و در صورتی که این حمایت به اجرا درنیاید صادر کننده به فعالیت اقتصادی خود رغبتی نخواهد داشت.

پیرموذن با تاکید به تاثیر منفی ممنوعیت صادرات برخی از کالاها در میزان صادرات استان ادامه داد: ایجاد چنین محدودیتهایی از سوی دیگر باید با قوانین حمایتی پوشش داده شود تا نهایتا زیان را متوجه صادر کننده نکند.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اعطای مشوقهای صادراتی از جمله مواردی است که می تواند تاثیرات منفی برخی قوانین را خنثی و صادر کننده را به توسعه صادرات ترغیب کند.

وی با بیان اینکه استان اردبیل دروازه کشورهای آسیای میانه و قفقاز محسوب می شود، افزود: مسئولان استانی و کشوری باید برای استفاده مطلوب از این موقعیت ویژه شرایط لازم را برای توسعه فعالیتهای اقتصادی به ویژه در حوزه صادرات فراهم کنند.

پیرموذن معتقد است صادرات در تقویت تولید داخلی، پویایی و پیشرفت اقتصاد یک منطقه سهم ارزنده ای داشته و حائز اهمیت است.