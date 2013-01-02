به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در سیزدهمین کارگروه اشتغال استان ، با بیان اینکه برنامه ریزی و اجرای فعالیت های مختلف استان باید بر مبنای اولویت ها صورت گیرد، اظهار داشت: اشتغال و مسکن در شرایط فعلی از جمله اولویت های مهمی است که باید مد نظر دستگاه های مرتبط باشد.



وی در ادامه با تاکید بر لزوم اهتمام جدی دستگاه های استان برای اشتغالزایی، افزود: دستگاه های مختلفی در استان مامور شده اند تا با توجه به ظرفیت و توانمندی، در تحقق اهداف و برنامه های اشتغال استان سهیم باشند.



استاندار قم با بیان این که در مسیر اشتغالزایی باید همه توان اجرایی و برنامه ریزی ها معطوف به یک حرکت پرشتاب و جهادی باشد، افزود: اگر چه تلاش های ارزنده مجموعه های دست اندرکار برای ایجاد اشتغال، تاکنون نتایج بسیار خوبی در زمینه ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در استان داشته است، اما همچنان نیازمند تعامل و مشارکت جدی دستگاه ها و کمک بخش خصوصی هستیم.



پیریایی با قدردانی از تلاش دستگاه های عمل کننده به تعهدات اشتغال خود، افزود: امیدواریم با همت و تلاش دستگاه‌های اجرایی ، تا پایان سال شاهد اجرایی شدن صد در صد تعهدات استان باشیم.



دقت در گزینش، بهره وری دستگاه های اجرایی را بالا می‌برد



استاندار قم در جمع گزینشگران استان، گفت: دقت در انتخاب و بکارگیری نیروهای شایسته، به افزایش سطح بهره وری در دستگاه های اجرایی کمک خواهد کرد.



کرم رضا پیریایی در نشست با گزینشگران استان قم طی سخنانی با گرامیداشت روز گزینش، اظهار داشت: پیشبرد و تحقق اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیازمند تربیت نیروهایی متعهد، شایسته و امین است و این مهم از مسیر گزینش می گذرد.



وی با بیان این که با نیروی انسانی مومن، متعهد و کارآمد، می توان مسیر رشد و تعالی جامعه را هموار ساخت، انتخاب چنین نیروهایی را از وظایف اصلی گروه های گزینشی برشمرد و افزود: گزینشگران در انجام این کار، مسئولیت سنگینی را بر عهده

دارند.



استاندار قم با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در رابطه با امر خطیر گزینش، انتخاب شایستگان را رسالت اصلی گزینشگران عنوان و خاطرنشان کرد: در امر گزینش باید با سنجش کفایت اخلاقی و اعتقادی، برترین و شایسته ترین افراد را برای خدمت رسانی به دین، نظام و مردم انتخاب کرد.



وی در پایان سخنان خود با بیان این که امر گزینش، امر بسیار با اهمیت و ارزشمند است، عنوان کرد: دقت در انتخاب و بکارگیری نیروهای شایسته ، به افزایش سطح بهره وری در دستگاه های اجرایی کمک خواهد کرد.



بازدید استاندار قم از پروژه رینگ‌های آبرسانی به شهر قم



پیریایی استاندار قم از روند پیشرفت پروژه رینگ‌های آبرسانی شمالی و جنوبی شهر قم بازدید کرد.



کرمرضا پیریایی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: رینگ های شمالی و جنوبی شهر قم به همراه مخزن شهری دو برادران و یزدان شهر از جمله پروژه های مهم آبرسانی و مکمل پروژه عظیم انتقال آب از سرشاخه های دز به قم محسوب می شود.



استاندار قم کل اعتبار این پروژه ها را 55 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این پروژه ها در قالب اعتبارات بانک توسعه اسلامی در حال اجرا می باشند.



پیریایی با اشاره به پیشرفت 70 درصدی ساخت رینگ های شمالی و جنوبی، ابراز امیدواری کرد که تا قبل از فصل گرما و حداکثر اواخر خرداد ماه، این پروژه ها وارد مدار بهره برداری شده و آبی با کیفیت و فشار مناسب در اختیار مردم قم قرار گیرد.

