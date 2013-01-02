  1. سیاست
۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۸

پیام تسلیت حزب موتلفه اسلامی در پی ارتحال آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی

پیام تسلیت حزب موتلفه اسلامی در پی ارتحال آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی

حزب موتلفه اسلامی در پیامی درگذشت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی به مناسبت در گذشت آیت الله مجتبی تهرانی، پیام تسلیتی بدین شرح صادر کرد:

رحلت جانسوز عالم ربانی ، فقیه اهل بیت و استاد اخلاق ، استوانه حوزه های علمیه، حاج آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه، ضایعه بزرگی برای روحانیت، حوزه های علمیه به ویژه مردم مذهبی و شریف تهران شد.

حزب موتلفه اسلامی ضایعه درگذشت یاور امام راحل و مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری و  عموم مسلمین به ویژه مردم شریف استان تهران تسلیت عرض نموده و از ایزد منان علو درجات برای آن عالم مجاهد و صبر جمیل برای بازماندگان آن مرحوم طلب می نمائیم.

شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی
 
کد مطلب 1782532

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها