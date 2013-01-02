پیام تسلیت حزب موتلفه اسلامی در پی ارتحال آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب موتلفه اسلامی به مناسبت در گذشت آیت الله مجتبی تهرانی، پیام تسلیتی بدین شرح صادر کرد:

رحلت جانسوز عالم ربانی ، فقیه اهل بیت و استاد اخلاق ، استوانه حوزه های علمیه، حاج آقا مجتبی تهرانی رحمت الله علیه، ضایعه بزرگی برای روحانیت، حوزه های علمیه به ویژه مردم مذهبی و شریف تهران شد.

حزب موتلفه اسلامی ضایعه درگذشت یاور امام راحل و مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی را به محضر حضرت ولی عصر(عج)، مقام معظم رهبری و عموم مسلمین به ویژه مردم شریف استان تهران تسلیت عرض نموده و از ایزد منان علو درجات برای آن عالم مجاهد و صبر جمیل برای بازماندگان آن مرحوم طلب می نمائیم.

شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی

