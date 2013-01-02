جذب تسهیلات بخش کشاورزی در نهبندان با مشکل مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی عظیمی پیش از ظهر چهارشنبه در هفدهمین ستاد اجرایی کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان،با اشاره به اینکه تاکنون 740 طرح کشاورزی به دبیرخانه این کارگروه ارسال شده است، اظهارداشت: تسهیلات مورد نیاز این طرح ها 161 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 12 کارگروه توسعه بخش کشاورزی در این شهرستان برگزار شده است، افزود: همچنین 22 کمیته فنی برای بررسی و رفع مشکلات در این راستا تشکیل شده است.

عظیمی با بیان اینکه نداشتن مدیریت در این شهرستان منجر به عدم جذب تسهیلات شده است، عنوان کرد: این شهرستان به مدت سه ماه بدون مدیر شهرستانی بوده و موجب عقب ماندن از سهم ابلاغی تسهیلات کشاورزی به این شهرستان شده است.

وی ضعف بنیه مالی کشاورزان را از مهمترین مشکلات پرداخت تسهیلات کشاورزی در این شهرستان عنوان کرد و بیان داشت: همچنین مردم این شهرستان ریسک پذیری بالایی ندارند و از این تسهیلات استقبال نمی کنند.

عظیمی با اشاره به اینکه این شهرستان به دلیل دارا بودن از معادن و صنایع از سهم بیشتر اعتبارتی نسبت به برخی شهرستانها برخوردار شده است، افزود: 9 درصد سهم تسهیلات بخش کشاورزی این شهرستان بوده که تاکنون چهار درصد جذب شده است.

فرماندار شهرستان نهبندان خواستار اطلاع رسانی بیشتر به کشاورزان برای استفاده از این تسهیلات و توسعه کشاورزی در این منطقه شد.