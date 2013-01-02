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۱۳ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۷

غلامرضایی:

متوسط بارندگی خراسان جنوبی به ۴۳میلی متر رسید

متوسط بارندگی خراسان جنوبی به ۴۳میلی متر رسید

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: متوسط بارش در ایستگاهای اندازه گیری شده توسط شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی از آغاز سال آبی تاکنون معادل ۴۳.۲۵میلی متر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا غلامرضایی اظهارداشت: این  میزان در سال گذشته 17.84 ودر دراز مدت  27.76  بوده است.

وی بیان کرد: حداقل بارندگی در ایستگاه های هواشناسی مبنای استان در فاصله زمانی مهرماه تاکنون، مربوط به چاهداشی به میزان 12 میلی متر است.

به گفته وی همچنین حداکثر بارندگی در این فاصله زمانی مربوط به ایستگاه فتح آباد فردوس به میزان 83.5 میلی متر است که آمار تجمعی آن تا تاریخ 10 دی ماه نسبت به دراز مدت 141.2 درصد افزایش یافته است.

51 حلقه چاه غیر مجاز در دشت های ممنوعه خراسان جنوبی مسدود شد

 مدیر امور منابع آب شهرستان بیرجند گفت: به منظور حفاظت از منابع آب زیرزمینی، 51 حلقه چاه غیر مجاز در اراضی ممنوعه درمیان، سده و مود توسط امور منابع آب شهرستان بیرجند پر و مسدود شد.

 مجتبی رضایی مناوند افزود: در پی گزارش اهالی شهرهای درمیان، سده و مود مبنی بر اینکه حفر چاه بدون مجوز از سوی تعدادی از اهالی، امور منابع آب شهرستان بیرجند با اعزام کارشناس به محل و اطلاع از صحت موضوع، چاه‌ها را پر و مسدود کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به خشکسالی های اخیر و خشک شدن بسیاری از قنوات و چشمه سارها، تعدادی افراد سودجو اقدام به حفر چاه غیرمجاز دستی می کنند که این امور با اعزام گروه گشت و نظارت، از حفر چاه ها جلوگیری می کند.

وی عنوان کرد: از این تعداد چاه، 50 حلقه پر و برق یک حلقه چاه نیز به علت اضافه برداشت قطع شد.

کد مطلب 1782538

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