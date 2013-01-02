مرمت منزل تاریخی کاویانی در بافت تاریخی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی در حاشیه بازدید از چند پروژه مرمتی در بافت شهر تاریخی شیرازگفت: مرمت منزل تاریخی کاویانی به عنوان یکی از با ارزشمندترین بناهای تاریخی در بافت تاریخی شهر شیراز هم اکنون با بیش از 90درصد پیشرفت فیزیکی ادامه دارد.

فعالی با اشاره به اینکه این بخش از مرمت با بیش از 250 میلیون ریال انجام شده، افزود:این فاز از عملیات مرمت از ابتدای سال جاری شروع شده است که مرمت کاران تعویض تیرهای سقف این خانه تاریخی را در اولویت کاری خود قرار داده اند که با اجرای عایق رطوبتی سقف های بنا یکی از اساس ترین مراحل مرمت این منزل تاریخی شاخص انجام می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری فارس در ادامه تصریح کرد: تعمیرات آجرکاری نماهای بنا از جمله دیگر برنامه های اساسی در نظر گرفته شده در مرمت این اثر تاریخی است.

وی به اتمام مرمت بخش هایی از 10 خانه تاریخی در بافت تاریخی شیراز اشاره و بیان کرد: اختصاص حجم زیادی از پروژه های مرمتی این اداره کل در سطح بافت تاریخی شیراز نشان از نگاه ویژه این اداره کل به این موضوع است.

منزل تاریخی کاویانی بجا مانده از دوره قاجار امروزه در بافت تاریخی شیراز، خیابان دستغیب، گذر سنگ سیاه و روبروی کلیسای ارامنه قرار دارد.

این اثر تاریخی در مورخ دوم اردیبهشت سال 85به شماره 16285 در فهرست میراث ملی ایران قرار گرفته است.