ارزش معاملات تالار بورس کرمانشاه 32 درصد کاهش یافت

زهرا دفتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در معاملات این هفته ی تالار بورس منطقه ای کرمانشاه تعداد 21 هزار و 897 هزار سهم و حق تقدم به ارزش 94 هزار و 598 میلیون ریال معاله شد.

وی افزود: ارزش معاملات این هفته با 32 درصد کاهش به 94 هزار و 518 میلیون ریال رسید.

وی ادامه داد: در پایان این هفته مخابرات ایران، نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی اراک، صنایع ملی مس ایران و سرمایه گذاری غدیر بیشترین تقاضای خرید را داشتند.

وی اضافه کرد: شرکت های فولاد مبارکه، دارو سازی فارابی، پتروشیمی زاگرس و نفت و گاز پارسیان بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

دفتری گفت: در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه نفت و گاز پارسیان، پتروشیمی اراک، و دارو سازی فارابی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

وی افزود: در این هفته تعداد 96 کد معاملاتی جدید نیز ایجاد شده است.

