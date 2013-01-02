توقیف دو محموله میلیاردی قاچاق در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده دریابانی استان بوشهر از شناسایی و انهدام دو باند بزرگ وارد کننده میلیاردی کالای قاچاق به استان بوشهر طی دو مرحله عملیات دریایی در آبهای استان خبر داد.

سرهنگ قلندر لشکری گفت: ماموران دو پایگاه دریابانی گناوه و کنگان این فرماندهی با تشدید اقدامات کنترلی و بازدید از شناوران ورودی موفق به کشف و شناسایی دو فروند موتورلنج حامل یک هزار و300 قلم انواع لوازم بهداشتی و آرایشی، 760 کیلو گرم برنج، 11هزارو200 قوطی شربت نیروزا و غیره شدند.

وی با اشاره به دستگیری 11 قاچاقچی در این رابطه، خاطرنشان کرد: آنها قصد داشتند کالاهای قاچاقی را که از کشور امارات متحده عربی بارگیری کرده بودند در فرصتی مناسب و به دور از چشم ماموران تخلیه نمایند که با تلاش ماموران دستگیر شدند.

فرمانده دریابانی استان بوشهر در خاتمه ارزش ریالی کالاهای توقیفی را بالغ بر چهار میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان کرد.

شهروندان تماس های ناشناس را جدی نگیرند



رئیس پلیس فتای استان بوشهر گفت: سود جویان و مجرمان به بهانه های مختلف خصوصاً برنده شدن افراد در مسابقات با آنها تماس برقرار کرده و سعی می کنند با ترفندهای خاص از آنان کلاهبرداری کنند. کلاهبرداران با ارسال پیامکی، افراد را برنده مبلغ و یا جایزه­ای از یک قرعه کشی بزرگ اعلام کرده و از آنها درخواست می­کنند تا آدرس و تلفن خود را به همراه مشخصات کامل به شماره­ای که اعلام می‌کنند ارسال کند.

سرهنگ جهانشیری تصریح کرد: فرد بعد از ارسال اطلاعات، پیامی مبنی بر اینکه باید هزینه دریافت جایزه را بصورت نقدی واریز کند دریافت و پس از انتقال وجه مورد نظر متوجه خواهد شد از جایزه خبری نیست و به دام کلاهبرداران افتاده است.

این مقام انتظامی در ادامه ضمن هشدار به شهروندان در خصوص خرید های اینترنتی گفت: شهروندان به هنگام خریدهای اینترنتی بسیار مراقب و وارد هرگونه سایت های ناشناس نشوند زیرا دسترسی به اطلاعات شماره کارت، رمز دوم و کد cvv2 شما توسط کلاهبرداران و انتقال حساب شما به حساب های دیگر امکان پذیر خواهد بود.

کشف محموله مواد مخدر در پارس جنوبی



با تلاش و هوشیاری پلیس منطقه ویژه پارس جنوبی بیش از 12 کیلوگرم موادمخدر در سطح منطقه کشف و ضبط شد. مأموران مبارزه با موادمخدر منطقه ویژه پارس جنوبی در راستای برقراری امنیت اجتماعی و مبارزه با سوداگران مرگ حین کنترل خودروهای در حال عبور از ایستگاه شهید مصطفی خمینی (ره) به یک دستگاه خودرو مظنون شدند.

در بازرسی های انجام شده توسط پلیس از خودرو مذکور نقدار 12 کیلو و 980 گرم موادمخدر کشف و ضبط شد. متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به پایکاه انتظامی انتقال داده شد.

پلیس منطقه ویژه پارس جنوبی از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با خرید و فروش مواد مخدر،مشروبات الکلی و هرگونه بی نظمی و اخلال در نظم عمومی در اسرع وقت با مرکز فوریت های پلیسی 110 تماس تا نسبت به شناسایی جرم ، دستگیری مجرمان و متخلفان و پاکسازی محلات اقدام شود.

شناسایی و دستگیری سارق حرفه ای موتورسیکلت در دیر



با تلاش و هوشیاری پلیس شهرستان دیر یک نفر سارق حرفه ای در شهرستان دیر شناسایی و به دام قانون افتاد. مأموران انتظامی شهرستان دیر در راستای برقراری امنیت اجتماعی و مبارزه با هرگونه جرم و سرقتی در سطح شهرستان در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان بلافاصله وارد عمل شدند.

پلیس پس از تحقیقات گسترده و شبانه روزی در نتیجه به فردی مظنون که ضمن هماهنگی با مقام قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه شناسایی و دستگیر کرد.

شایان ذکر است، سارق در بازجویی های انجام شده توسط پلیس به دو فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان دیر اعتراف کرد. مالباختگان شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به پایگاه انتظامی فراخوانده شدند.

فریب ایمیل‌های ناشناس را نخورید



رئیس پلیس فتای استان بوشهر گفت: سود جویان و مجرمان با ارسال ایمیل به کاربران اینترنتی به تمامی کشورها از جمله ایران مبنی بر بخشش ارث افراد بدون وارث از آنان کلاهبرداری کنند.

سرهنگ جهانشیری افزود: کلاهبرداران با ارسال ایمیل و فرستادن چندین قطعه عکس مبنی بر اینکه فرد ارسال کننده بصورت تنها زندگی می کند و دارای ارث فراوان بوده ادعا می کند به خاطر کهنسالی و پیری بصورت تصادفی با کاربر تماس گرفته و تصمیم دارد ارث خود را به کاربر مورد نظر ببخشد.

وی تصریح کرد: پس از برقراری ارتباط بین کلاهبردار و کاربر فرد سودجو از قربانی می خواهد تا نسبت به بازکردن حساب ارزی و واریز وجه کلانی در حساب و ارسال شماره حساب و مشخصات کامل اقدام کند. فرد قربانی نیز به دلیل نا آگاهی به اینگونه کلاهبرداریها با دادن یکسری اطلاعات از وی کلاهبرداری شده است.

کشف 68 تن برنج قاچاق از سه دستگاه تریلر در بندر دیلم



فرمانده انتظامی شهرستان دیلم از کشف 68 تن برنج قاچاق از سه دستگاه تریلر در شهرستان خبر داد و گفت: مأموران مبارزه با قاچاق کالای ایستگاه بازرسی شهید موسوی شهرستان دیلم حین کنترل خودروهای در حال عبور به سه دستگاه تریلر مظنون شدند.

سرهنگ ابراهیم عرب زاده دیلم افزود: مأموران در بازرسی از خودروها 68 تن برنج قاچاق کشف و در این راستا هر سه راننده را دستگیر کردند. رانندگان قصد انتقال برنجهای قاچاق مکشوفه را بوسیله برگ سبزهای غیر واقعی به سمت غرب کشور داشتند که در دام مامورن ایستگاه بازرسی خود را گرفتار دیدند.

وی اظهار داشت: کالای قاچاق کشف شده به همراه خودرو به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان انتقال و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم در پایان ارزش برنج های کشف شده را بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون ریال برآورد کرد.

بازدید از خانواده 80 درصد شهداری ناجا در استان بوشهر



فرمانده انتظامی استان بوشهر در دیدار با دو خانواده شهید در برازجان گفت: قوام و استحکام نظام قدرتمند جمهوری اسلامی ایران ثمره و از برکات خون شهداست و تکریم خانواده شهدا و حل مسایل و مشکلات آنان از اولویت‌های اصلی فرماندهی انتظامی استان بوشهر است.

سردار حیدر عباس‌زاده تصریح کرد: بر همین اساس در مدت شش ماهه حضور خود در استان بوشهر حدود 48 درصد از خانواده شهدای ناجا را از نزدیک زیارت و بالغ بر 150 میلیون ریال هدیه نقدی به آنان تقدیم شده است.

وی با بیان اینکه دیدار با خانواده شهداو تلاش در راستای حل مسایل و مشکلات آنان را یکی از اهداف دایمی خود می داند، پیش بینی کرد تا پایان سال جاری به دیدار بیش از 80 درصد از خانواده هایی شهدای ناجا در استان خواهد رفت.