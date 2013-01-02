تئاتر "شیر خودخواه" جامعه معلولان یزد به جشنواره منطقه ای کویر چابهار راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این تئاتر با شرکت در جشنواره تئاتر منطقه ای که با حضور استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و یزد برگزار شده بود، توانست به جشنواره تئاتر منطقه ای کویر چابهار راه یابد.

بنابراین گزارش، تمام بازیگران تئاتر شیر خودخواه که به کارگردانی کاظمیان در این جشنواره حضور یافته، معلول هستند و فرد غیر معلولی در این تئاتر بازی نمی کند.

گروه تئاتر "ما می توانیم" جامعه معلولان استان یزد حدود 10 سال سابقه فعالیت دارد و تاکنون به مناسبت های مختلف از جمله روز جهانی معلولان اجراهای مختلفی در سطح استان داشته است.

این گروه، تنها گروهی است که از استان یزد به این جشنواره راه یافته است.