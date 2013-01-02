به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز چهارشنبه تیم فوتبال استقلال از ساعت 15 در کمپ اختصاصی این باشگاه آغاز شد و حدود 80 دقیقه طول کشید. در تمرین امروز مجتبی جباری، جواد نکونام ،هاشم بیک‌زاده و سیاوش اکبرپور غایب بودند ولی "آرزه" بازیکن بولیویایی آبی‌ها هم بعد از بازگشت از کشورش همراه سایرین تمرین کرد.

بازیکنان بعد از دویدن و گرم کردن، به انجام کارهای ترکیبی مشغول شدند. نکته جالب توجه فریادهای امیر قلعه نویی خطاب به بازیکنان بخصوص هافبک‌های کناری بود. قلعه نویی از آنها می‌خواست تا تمرینات را درست انجام بدهند.

* فرهاد مجیدی که در تمرینات گروهی استقلال شرکت کرده بود، در بازی درون تیمی چند گل زد. این موضوع باعث شد تا هواداران او را بعد از هر گل تشویق کنند.

* آرش برهانی، میثم بائو و حنیف عمران زاده در پایان تمرین امروز، به پنالتی و ضربه کاشته مشغول شدند.

* تمرین فردا پنجشنبه استقلال به خاطر اربعین ساعت 10 صبح آغاز می‌شود.